继续巩固“同志加兄弟”的中越传统友谊

据越通社驻北京记者报道，在中共中央总书记、国家主席习近平访问越南前夕，新华社、人民日报等中国主流媒体纷纷刊登有关越中两国关系的文章。

据新华社，今年是中越建交75周年。中越两国是社会主义友好邻邦。双方在并肩战斗的峥嵘岁月中结下“同志加兄弟”的深情厚谊，在社会主义建设事业中互学互鉴、携手共进。当前同处国家发展振兴的关键时期，是改革道路上的同行者、现代化道路上的好伙伴。

2023年年底，中共中央总书记、国家主席习近平成功访问越南，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。

访越期间，习近平总书记提出“六个更”总体目标，为中越命运共同体建设架梁立柱，明确方向。

2024年8月，越共中央总书记、国家主席苏林来华进行国事访问，这是苏林就任越共中央总书记后首次出访。在同习近平总书记的会谈中，苏林表示，越南始终重视并优先发展同中国的睦邻友好关系、全面战略合作伙伴关系、具有战略意义的越中命运共同体。

中越两党两国保持高层密切往来，共同弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化战略沟通，推动务实合作，为两国现代化事业增添新动力，为两国人民带来更多福祉，引领中越命运共同体建设走深走实。

文章强调，经贸合作是推进中越关系的重要动力源泉。中国是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟的最大贸易伙伴。中越国际班列运输效率大幅提高，成为中越经贸往来的“快车道”。铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”建设提速，智慧海关“软联通”不断提升，共建“一带一路”倡议同“两廊一圈”战略对接加快推进。来自越南的椰子、火龙果、菠萝蜜等特色农产品丰富了中国百姓的果篮，中国出口的原材料和机械设备有力支持越南制造业发展，中越两国务实合作持续“双向奔赴”。

“共饮一江水，早相见、晚相望，清晨共听雄鸡高唱”，动人旋律道出中越地缘相近、人缘相亲。今年1月15日，习近平总书记和苏林总书记共同宣布中越人文交流年正式启动。在庆祝两国建交75周年之际，连民心、有温度、接地气的丰富人文交流活动将在两国民众之间架起更多相知相亲的桥梁。

*中国人民日报的文章指出，这是习近平总书记年内首次出访, 也是习近平继2015年、2017年和2023年之后第四次以中共中央总书记、国家主席身份访问越南。

文章强调：“两党两国最高领导人的定向把舵和战略引领，是中越关系发展的最大优势和最重要政治保证”。

文章同时回顾了去年8月苏林总书记访华，第一站是广州。在参观越南青年革命同志会旧址时，他在留言簿上写下“祝越中友谊世代相传、万古长青”。

去年以来，习近平总书记同苏林总书记保持战略沟通，各部门各地方交往密切，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了切实利益。今年是中越建交75周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。习近平总书记、国家主席此次访问，将巩固“同志加兄弟”的中越传统友谊，进一步引领中越命运共同体建设走深走实，为两国人民带来更多福祉。

此外，人民日报的文章还指出，今年是中国“十四五”规划收官之年，是越南共产党筹备十四大的关键年份，对于中越两国都具有承前启后的重要意义。在各自国家发展振兴的关键时期，中越把准命运共同体建设的方向，锚定政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”总体目标，从睦邻友好的历史长河中汲取力量，在命运与共的发展大局中开拓未来，将为促进地区乃至世界和平稳定发展注入更多正能量。（完）