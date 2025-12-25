继续完善边境、口岸管理信息交流机制

12月24日上午，2025年第四季度定期会谈在谅山省举行。谅山省10个边防哨所与中国广西凭祥边防部队会晤会谈站一致认为，继续完善边境、口岸管理信息交流机制是当前双方合作的重要内容。



双方同意，今后将继续深入贯彻和严格落实边境三项法律文件、联合委员会各次会议纪要及相关协议；经常协调加强对边境居民和务工人员的宣传教育，引导其严格遵守边境法律法规。



双方将进一步强化协作，保持常态化联络沟通与情况通报，开展会谈、联合巡逻以及文化体育交流；积极推进边境管理与保护合作，联合打击各类违法犯罪，有效防范和遏制非法出入境、走私等活动，切实维护边境地区安全稳定。



越方代表团团长、谅山省北舍边防哨所所长裴成忠中校表示，双方应加强协调，主动为驻地地方政府推进边境工程和口岸基础设施建设提供参谋，提升口岸交通互联互通水平；继续实施界碑和边界防护工程，安装边境监控设备，依法管理飞行活动，严格遵守《边境管理制度协定》及联合委员会工作程序。未事先通报并经双方同意，不得在规定范围内使用无人机进行拍摄。



谅山省10个边防哨所代表与中方广西凭祥边防部队会晤会谈站代表合影留念 图自越通社



会谈中，谅山省10个边防哨所代表与中方广西凭祥边防部队会晤会谈站代表就边境线保护及遗留问题等深入交换意见。



中方代表团团长、广西凭祥边防部队会晤会谈站站长杨胜飞少校强调，应继续加强边境地区法治宣传教育，为边民发展经济、改善民生创造条件；同时妥善处理边境新情况、新问题，特别是加快推进边境和口岸基础设施建设，不断提升边境管理效能。对于尚未达成共识的问题，双方应进一步沟通澄清，依法依规妥善解决。



2025年第四季度，双方在边境管理与保护协作方面取得积极进展。双方积极为地方政府提供参谋，持续深化会谈机制与友好合作，及时妥善处置各类边境突发事件。季度内，双方通过热线联系11次，交换函件24份，并举行定期和临时会谈；协助地方政府对边境工程、口岸工程、巡逻道路、边界防护工程及易滑坡区域界碑建设进行程序化监督；完成对1022—1032号、1034—1035号界碑段的清障作业，总长4873米。



值得一提的是，双方在打击犯罪、反走私和防范非法出入境方面协作紧密、成效显著。2025年第四季度，谅山省各边防屯共查处非法出入境案件25起、涉及104人；查获非法运输货物案件5起，涉案6人。（完）