继续培育越老伟大友谊和特殊团结

12月5日，在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央政治局委员、书记处常务书记兼国家副主席本通·吉玛尼（Bounthong Chitmany）对海防市进行工作访问。

海防市委书记黎进珠对能够迎接本通·吉玛尼一行来访感到高兴，同时强调，越老伟大友谊、特殊团结和全面合作是由伟大的胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同缔造的，获两党、两国历代领导人和两国人民精心培育，为两国一道推动该关系和传承后奠定了基础。 黎进珠表示，近年来，海防市与老挝万象省和乌多姆赛省在党建、政务、教育培训、医疗卫生、旅游、投资合作和贸易等领域合作关系取得良好成果。双方代表团互访频繁，友好交流和信息宣活动得到积极展开。

黎进珠透露，落实越共中央政治局发布关于至2030年和远期展望至2045年海防市建设与发展的决议，海防市已取得许多重要结果。

目前，海防市经济规模166.2亿美元，居全国第六位。预计2024年地区生产总值增长11.01%，位居全国第三。2024年，海防市吸引外商直接投资达47亿美元，超额完成既定目标。

本通·吉玛尼强调，此次访问是双方分享党建工作经验的良好机会。他高度评价海防市与老挝各地方之间团结全面合作关系。他强调，老挝党、国家和人民将竭尽全力与越南维护与培育老越特殊团结，大力推进革新事业，主动融入国际社会，共同建设富强国家，确保人民过上温饱、自由和幸福的生活。

海防市领导分享有关党建工作的内容将成为老挝人民革命党高级代表团的宝贵经验，为继续按照社会主义目标成功建设和平、稳定、民主、统一、繁荣的老挝作出贡献。

黎进珠希望并相信海防市与老挝各地方之间合作成果成为双方推动双边友好合作关系日益蓬勃发展的重要基础。

当天下午，本通·吉玛尼一行与海防市鸿庞郡领导人举行工作会谈。（完）