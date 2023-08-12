继续加强并提高越南在国际舞台上的地位和威望

2021年1月召开的越南共产党第十三次全国代表大会提出以党际外交、国家外交和人民外交三大支柱构建越南全面现代的总体外交。

回顾刚刚过去的越共十三大半个任期，越共中央委员、中央对外部部长黎怀忠撰写题为“对外活动和融入国际社会不断拓展，并取得许多重要成果； 继续加强和提高越南在国际舞台上的地位和威望”的文章。

文章称，在越共中央总书记阮富仲的领导下，由越共中央政治局和书记处于2021年12月14日召开的第一次全国对外工作会议是历史性事件和新方式，其对于贯彻落实越共十三大决议有关对外领域具有长远而深刻的意义。

阮富仲总书记在会议上发表讲话时表示，越南建设一个具有胡志明时代十分独特和充满“越南竹子”特点的外交流派。对于外交工作的基本方向和任务，阮富仲总书记强调说：“越南在处理包括双边和多边层面与其他国家关系上树立越南的新立场和姿态。”

阮富仲总书记在2023年5月17日召开的越共第十三届中央委员会第七次全体会议上就中期工作成果发表讲话时表示，对外和融入国际社会继续得到扩大，并取得许多重要成果； 不断巩固并提高越南在国际舞台上的地位和威望。

文章指出，仅就外交活动而言，从越共十三大召开后至2023年7月，阮富仲总书记主持并参加了98项对外活动，其中包括对中国的正式访问和与各国党、国家和国际组织领导人进行线上或线下会谈、会见、工作会议以及出席国际会议。 除党、政府和国会高级领导人的对外活动外，中央书记处常务书记已主持，参加了50多项对外活动。

此外，人民外交组织在开展具体外交活动的同时，着力根据国际形势变化和人民外交新任务，制定长期战略与活动计划。

贯彻落实十三大关于提高多边外交工作的主张，多变外交活动继续得到积极、有效开展，展现越南的国际责任和新地位、新姿态。 值得注意的是，越南已成功完成联合国安理会非常任理事国的两年任期（2020-2021年），当选联合国多个重要机制的成员，如：联合国大会副主席、人权理事会、教科文组织等。

越南积极主动与东盟国家维持团结、解决新发生的复杂问题、建立新愿景、发展与各伙伴关系、加强东盟议会联盟大会（AIPA）和亚太经济论坛，以及湄公河合作机制的作用。

越南同国际社会一道努力预防和应对气候变化，参加联合国维和行动和土耳其强震灾区救援工作等活动受到国际社会的高度评价。

在双边和多边层面的总体外交活动中，越南与周边国家共同管控和维护和平、友谊、发展的陆地边界线；坚定不移地维护海上主权、主权权利和管辖权，努力推进合作和海洋划界谈判。

双边、多边关系的积极发展为越南开展经济外交提供政策咨询、争取和建立双边或多边的经济、贸易、投资合作新框架，调动国际资源。

在控制新冠肺炎疫情过程中，越南获得了国际社会在知识、经验、药品和医疗设备方面的重要支持，越南同时向其他国家提供援助并受到国际社会的高度评价。 2021 年，越南引进的外资总额超过310亿美元，进出口总额超过6680亿美元； 到 2022 年，这一数字将分别超过 270 亿美元和 7300 亿美元。

越共十三大上半任期的对外工作和融入国际社会重要成果是对外工作继续为落实越南共产党第十三届中央委员会第七次全体会议（任期中期会议）确定的十三大下班任期重点任务，圆满落实十三大决议作出贡献的重要基础。（完）