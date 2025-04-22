统一国家50周年：从越南民族解放斗争吸取的宝贵经验教训

值此纪念越南南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）之际，德意志通讯社前记者、历史学家格哈德·费尔德鲍尔（Gerhard Feldbauer）接受越通社驻德国记者采访时，已就1975年4月30日胜利的历史意义、越南民族大团结政策、统一50年来的变化以及如何将民族解放斗争的经验应用于当今发展背景等问题发表了看法。

谈及1975年4月30日胜利的历史意义，费尔德鲍尔强调，决定性因素是越南人民坚定不移的革命意志，这一意志源于在共产党和胡志明主席领导下的反殖民、争取民族独立的斗争传统。他高度评价社会主义阵营特别是前苏联所提供的援助，以及包括美国人民在内的国际和平力量的声援。他认为，越南革命对亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动产生了深远影响，是将马克思列宁主义理论创造性运用于实际的生动体现。

关于越南革命的大团结、和谐、民族和解政策，他认为越南革命体现了人道主义精神，特别是在解放西贡过程中的宽容态度以及对旧政权军官的人道对待。他还提到，越南共和国最后一任总统杨文明被允许返回其官邸并一直居住到1981年，同时高度评价越美两国于1995年建立外交关系，以及两国高层互访和解决战后遗留问题的承诺。

谈及越南统一50年后的发展，费尔德鲍尔认为，自1986年党的六大开启革新路线以来，越南发生了根本性转变，成为一个充满活力的经济体，人民收入和生活水平显著提升。他高度评价已故总书记阮富仲在理论分析方面的贡献，强调越南始终坚决反对一切限制其经济主权的图谋，并将此视为在越南共产党领导下走社会主义道路取得成功的重要保障。

他高度评价越南2024年的经济增长以及以四大支柱为基础的数字经济发展潜力，同时肯定越南在吸引半导体产业外资方面所作出的努力，包括成立国家指导委员会并与全球领先科技企业开展合作。他强调，越南奉行开放的外交政策，建立伙伴关系与合作关系是当前国际形势下的重要因素，特别是与中国建立的全面战略合作伙伴关系以及与俄罗斯的传统友好关系。（完）