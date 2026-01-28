“绚丽之光”-2026年迎新年文艺晚会：音乐、光影、科技首次汇聚在遗产空间共同叙事

《人民报》与河内市人民委员会27日联合举行题为“绚丽之光”（Vibrant Light）的2026年迎新年文艺晚会活动方案发布仪式。



“绚丽之光”文艺晚会将于2026年1月31日20时在河内大剧院前的八月革命广场举行，免费为广大民众及游客服务。



据越共中央委员、《人民报》主编、中央宣教与民运部副部长、越南新闻工作者协会主席黎国明介绍，近期人民报成功举办了多项具有社会影响力和政治文化意义的大型活动。“绚丽之光”文艺晚会在八月革命广场举行，旨在将活动与首都及国家具有代表性的建筑遗产和艺术价值联系在一起。组委会相信，该活动不仅能为观众提供精彩的艺术空间，还传播持久的文化价值，激发民族自豪感、团结精神以及国家在新纪元的奋进理想。该活动不仅具有迎新春的意义，更是一项庆祝越共十四大胜利召开的切实行动。



据节目创意总监兼总导演邓黎明智介绍，“绚丽之光”文艺晚会以整体艺术为理念进行编排，音乐、光影、科技与河内的遗产空间在此共同参与叙事。这是首次在河内大剧院前的舞台上，部署一套大规模、复合型、高动态的表演技术系统。



文艺晚会汇聚了越南乐坛的代表性艺术家，如：蓝长、竹仁、歌筹艺人翘英、芳璃、君A.P，以及童星Ali淑芳、金刚、邓金天金，吉他手高明德、HT艺术团、Xtreme Power舞团和主持人清清玄等，多世代、多风格艺术家的齐聚，有望为观众带来一场激动人心的文艺盛宴。（完）