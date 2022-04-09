经济 越南与加拿大投资论坛：挖掘合作机遇

据越通社驻渥太华记者报道，4月7日，越南驻加拿大大使馆与加拿大-越南贸易委员会和

加拿大

-东盟商业委员会联合举行了“越南——加拿大投资论坛” ，吸引了约200名代表的参与。 “越加投资论坛”是越南驻加拿大大使馆近年来为推动经济外交、服务国家发展而举办的系列活动之一。



目前，加拿大与越南经济均出现积极的复苏迹象。今年第一季度，越南经济增长预测达到5.03%，去年第四季度，加拿大经济增速达到6.7%。两国均采用安全适应新冠疫情的战略。在此背景下，越加投资论坛是越南吸引投资和加强两国供应链对接的良好机会。

近2年来，尽管新冠肺炎疫情爆发，但两国政府和人民之间的全面友好合作关系一直呈现良好的发展态势。范明政总理与加拿大总理贾斯汀·特鲁多以及两国各部委和行业领导人之间的会晤、通话和互换信函，为两国经济联系创造了非常有利的基础。



越南驻加拿大大使范高峰表示，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)为促进两国贸易、投资和供应链对接创造便利条件，助力保障越南和加拿大人身安全和经济安全。



范高峰大使强调，越南凭借政治和宏观经济稳定，有利的地理位置、环境和土地条件，充满活力的人力资源，丰富的资源等一个颇具吸引力的投资和商业活动目的地。越南改进了商业和投资政策，制定了“越南制造 2025”的总体规划、《越南到 2025 年的工业发展战略和 2035 年展望》等，以挖掘其增长潜力。

安大略省商业、创造就业和经济发展部长议会助理斯科特（Laurie Scott）强调，安大略省希望与越南——加拿大自2015年以来在东盟的最大贸易伙伴巩固和加强合作关系。

越南可成为加拿大企业与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的14个成员国企业加强合作的桥梁。加拿大也是越南商品进军美国和墨西哥市场的门户。

在论坛上，加拿大和越南企业介绍了自己的发展战略以及在对方市场开展业务时所遇到的困难、障碍和机遇等。

加拿大-越南贸易委员会主席David Johnson表示，加拿大企业非常相信越南的投资环境和发展的潜力。加拿大 - 越南贸易委员会希望有更多越南投资者关注并对加拿大市场投资等。（完）