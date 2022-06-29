经济社会复苏与发展：2022年越南外国游客接待量是去年同期6.8倍

据统计总局6月29日发布的消息称，由于越南旅游业已重新开放，国际航线恢复，2022年6月越南外国游客接待量达23.67万人次，环比增长36.8%，是去年同期的32.9倍。

2022年前6个月，越南

外国游客接待量

达到60.2万人次，是去年同期的6.8倍，但与疫情爆发前的2019年同期相比仍下降92.9%。其中，乘飞机前来越南的外国游客占87%，是去年同期的9.4倍。经过陆路入境越南的游客占近 13% ，是去年同期的2.4 倍；海运游客占0.02%，下降42.6%。

据统计，2022年前6个月住宿和

餐饮服务

收入同比增长20.9%。由于旅游活动的强劲复苏，尤其是今年第二季度国内旅游的“爆炸性”复苏，旅游营业收入同比增长94.4%。

越南

多地已公布了2022年前6个月接待游客的成果。其中，河内旅游迈出强劲的“提速”步伐，取得了可喜的成绩。截至2022年6月末，河内旅游接待量达到861万人次，是去年同期的近3倍；其中，外国游客21.13万人次，国内游客840万人次。旅游营业收入达到 25.2 万亿越盾，也是 2021 年同期的 3 倍多。

胡志明市旅游局表示，2022年前6个月，该市接待国内游客1100万人次，同比增长43.1%，达到2022年计划的61.6%，外国游客47.8万人次，同期增长100%，达到2022年计划的13.7%。

越南旅游局代表表示，该局将与各地方、旅游企业和与有关部门密切协调，为旅游活动创造最佳条件，助力旅游业早日恢复和发展。（完）