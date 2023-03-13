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经济社会复苏与发展：中国企业和游客欢迎恢复赴越旅游

据越通社驻北京记者报道，在新冠肺炎疫情之前，中国是越南最大的国际游客市场。2019年，越南接待中国游客人数580万人次，占国际游客到访量的近30%，而越南赴华游客约450万人次，居越南出境旅游人数之首。 因此，获悉自3月15日起中国将恢复越南为中国团队出境游的目的国时，很多中国人和旅行社都兴奋不已。
去过越南的中国游客李宇山兴奋地说：“听说中国政府允许我们去越南旅游，这是一个非常好的消息。我之前也去过越南，对越南印象很好，我和朋友们也聊过越南美丽的旅游景点，比如下龙湾、岘港、芽庄、会安古城等。我没有去过大叻，所以我打算在政府开放后将带我的家人和朋友去越南旅游。”

北京五洲同鑫国际旅行社有限公司销售总监徐兴伟表示：“我们很高兴，中越两国旅游均已开放了。这将有助于促进两国旅游交流与合作。希望双方主管部门尽快为游客和我们旅游企业办理手续创造便利条件。”

越南驻华大使范星梅对中国将越南列入第二批恢复出境团队旅游国家名单这一举措表示欢迎，并强调，为促进越中旅游合作，有效落实越共中央总书记阮富仲2022年底访问中国期间双方所达成的共识，越南外交部和驻华代表机构已积极主动地与中方有关部委联系，推动赴越团队旅游。其有助于进一步加强两国民间交流，为两国经贸往来增添活力，进而为深化越中全面战略合作伙伴关系作出贡献。（完）
 

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越南领导人向中国国务委员兼外交部长致贺电

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2023年3月12日，越南政府副总理、越中双边合作指导委员会越方主席陈流光就秦刚同志在第十四届中国全国人民代表大会第一次会议上当选中华人民共和国国务委员向其致贺电。
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