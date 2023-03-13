经济社会复苏与发展：中国企业和游客欢迎恢复赴越旅游

去过越南的中国游客李宇山兴奋地说：“听说中国政府允许我们去越南旅游，这是一个非常好的消息。我之前也去过越南，对越南印象很好，我和朋友们也聊过越南美丽的旅游景点，比如下龙湾、岘港、芽庄、会安古城等。我没有去过大叻，所以我打算在政府开放后将带我的家人和朋友去越南旅游。”



北京五洲同鑫国际旅行社有限公司销售总监徐兴伟表示：“我们很高兴，中越两国旅游均已开放了。这将有助于促进两国旅游交流与合作。希望双方主管部门尽快为游客和我们旅游企业办理手续创造便利条件。”



越南驻华大使范星梅对中国将越南列入第二批恢复出境团队旅游国家名单这一举措表示欢迎，并强调，为促进越中旅游合作，有效落实越共中央总书记阮富仲2022年底访问中国期间双方所达成的共识，越南外交部和驻华代表机构已积极主动地与中方有关部委联系，推动赴越团队旅游。其有助于进一步加强两国民间交流，为两国经贸往来增添活力，进而为深化越中全面战略合作伙伴关系作出贡献。（完）