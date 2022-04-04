经济恢复势头日益明晰

据《越南之声》，据越南计划投资部统计总局3月29日公布的数据，今年前3个月GDP增长超过5%。这表明越南经济正处于恢复状态及整个政治体系为避免经济偏离恢复轨道所做的努力已初见成效。



今年第一季度，越南GDP增长5.03%。这表明，遭受新冠肺炎疫情影响两年后，越南经济正积极复苏。



经济快速复苏



生产经营活动继续强劲复苏。工业和建筑业为第一季度GDP增长做出最大贡献。加工制造业同比增长7.8%，其中纺织业的增长率最高。



工业与建筑统计司副司长费氏芳娥表示：“纺织品服装行业同比增长21.4%。这是最高增长率”。



值得注意的是，第一季度服务业也有起色。财政、银行、保险、运输、零售、批发等一些市场服务领域实现增长。



出口方面，出口额10亿美元以上的有15类产品。这表明越南努力越过了因供应链断裂，全球运输费、物流费高涨造成的困难。一些产品订单饱满。第一季度，出超约为8亿美元。



第一季度消费价格指数较低，为1.92%，越南克服了世界和地区商品价格高涨现象。通胀仍得到控制。



价格统计司司长阮氏秋鹰表示：“越南粮食食品占商品总量的28%。越南粮食食品供应链一直得到保障。越南必需品供应充足，满足居民需求，因此价格相当稳定”。



计划投资部经营登记管理局局长裴英俊表示，经营活动恢复正常。6万家企业加入和重新加入市场。这是第一季度的最高纪录，同比增长36.7%。



同心协力越过困难的成果



政府通过2022至2023年阶段经济社会恢复与发展计划帮扶企业给越南经济画卷带来不小影响。根据政府总理指示，大部分措施属于完善法律手续。各部门、各地方在实施防疫措施方面也达成一致。上述因素为企业和居民创造了便利条件。

国民经济大学副教授阮常量表示，政府的帮扶措施增强了对经济复苏的信心，促进了国内外投资。公共投资出现重要转变，形成广泛影响。新成立企业数量增加。



经济专家阮碧林表示：“政府、各部门迅速制定适合政策，稳定宏观经济，控制通胀，促进增长。上述政策应在新背景下尽快、灵活实施”。

遭受疫情严重影响两年后，越南经济正在复苏。这是各部门、企业和居民继续越过挑战，推动国家发展的动力。（完）