经济外交：IMF高度评价越南经济调控政策

国际货币基金组织（IMF）称，今年前9个月，随着与新冠肺炎大流行有关的限制性措施被取消，越南经济迅速复苏。今年前三季度，越南国内生产总值（GDP）增长率达8.83%。其主要推动力来自生产强劲复苏、出口大幅增长、零售营业额稳健复苏和旅游业增长等。

接受越南通讯社驻华盛顿记者采访时，国际货币基金组织负责传媒官员彭巴·谢林·夏尔巴（Pemba Tshering Sherpa）女士强调了越南政府的多项经济调控政策，这些政策对今年的经济如此表现做出了积极贡献。

彭巴·谢林·夏尔巴女士表示，越南政府出台的及时政策有助于提高经济效率。第一是今年 3 月政府对防控新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行的战略转变（得益于快速的疫苗接种活动），全面重新开放经济活动。这就是重启经济驱动力的关键。

第二是信贷低利率和普遍宽松的货币政策使企业能够在经济重新开放时迅速恢复生产。

第三是社会经济复苏与发展（PRD）计划中的税收减免和对劳动者的支持也有助于恢复经济发展动力。

第四是减少石油产品的环境税和其他税费（优惠进口税、消费税）有助于减少世界油价上涨对越南家庭和企业的影响。

最后是一些服务业的价格冻结，包括电力、医疗保健和教育等，也有助于越南控制通胀率。

国际货币基金组织专家表示，政策运作良好将会支持 COVID-19 后过渡时期的经济复苏。然而，在全球需求显著放缓、国内通胀压力增加和越南货币压力增加的背景下，影响越南经济增长的潜在风险也存在。国际货币基金组织欢迎越南国家银行最近决定扩大汇率区间。

关于明年的经济前景，彭巴·谢林·夏尔巴女士表示，越南要面临充满挑战的外部环境。国际货币基金组织最新的世界经济展望报告称，由于包括美国、中国和欧元区（Eurozone）在内的越南主要贸易伙伴的经济活动放缓，可能会减少对越南商品的需求，这会影响越南的生产和出口活动。

此外，许多发达经济体的异常高通胀率可能促使一些央行继续大幅加息。应对这一趋势，越南国家银行可能面临继续提高国内汇率的压力，因而增加企业融资的成本。这些因素预计将导致越南经济增长放缓，因此国际货币基金组织预测2023年越南经济增长可达5.8%左右。（完）