经济外交： 向日本企业推介越南各地方形象和投资机会

6月2日，越南外交部与越南驻日本大使馆联合举行“招商引资和地方推介”座谈会。这是越南与日本建交 50周年的庆祝活动之一。

越南外交部副部长黎氏秋姮在座谈会上致辞时表示，越日两国正在积极举办两国建交50周年各项庆祝活动，并兴奋地见证“面向越日致力于亚洲和平与繁荣的广泛战略伙伴关系”在各领域呈蓬勃发展势头。黎氏秋姮评价说，当前双边合作，特别是越日地方合作还有很大的发展空间，有助于提升两国关系水平，造福两国人民。

日本贸易振兴机构代表冢田学（Manabu Tsukada）表示，越南在东盟吸引日本企业投资方面发挥着越来越重要的作用。除了在日本企业对越投资项目中一直占据高比重的制造业外，近年来，非制造业领域也备受关注。日本贸易振兴机构(JETRO)公布最近进行的调查结果显示，高达60%的企业计划继续扩大对越南的投资，而只有47%的企业将扩大在东南亚地区的投资。这表明越南在合作潜力和市场弹性方面比东盟地区更受日本企业青睐。

值此之际，双方领导共同出席承天顺化省向日本大仓工业株式会社（Okura Industrial）签发投资许可证，以及西贡—顺化投资股份公司与大仓工业株式会社合同文本交换仪式。

越南驻日本大使范光校发表总结性讲话时评价，此次座谈会成功举行，实现了向日本企业推介越南许多地方形象和投资机会的既定目标。正如越南政府总理范明政近期在越日企业座谈会上所说：“越南政府始终一道同行，聆听企业心声，为包括日本在内的外国企业在越南长期投资、可持续发展创造便利条件。”（完）