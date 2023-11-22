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经济外交：越南纺织品服装在澳大利亚留下深刻的印象

越通社驻澳大利亚记者报道，越南驻澳大利亚商务处于11月21日至23日在2023年澳大利亚全球采购博览会(The Global Sourcing Expo Australia 2023)上开设了越南纺织品服装展区，助力越南企业寻找新贸易合作商机。 2023年澳大利亚全球采购博览会吸引来自越南、印度、南非、印尼、土耳其等世界上20个国家的900多家纺织品生产商和供应商参展，预计吸引数千名参观者。

越南驻澳大利亚商务处指出，此次参展旨在进一步深化两国纺织鞋服产业之间的合作关系。具体的是，促进两国企业之间生产投资合作、金融合作以及收购彼此股份；加大澳大利亚从越进口纺织制成品和纺织原料的力度。

“越南丝绸”成为越南展区的一大亮点，有望为两国服装业合作开辟更广阔前景。

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越南企业在2023年澳大利亚全球采购博览会的展位。图自越通社

越南驻澳大利亚商务处商务领事阮秋红评价称，越南纺织品前景广阔、潜力巨大，特别是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）生效之后，为越南纺织品进军澳大利亚市场铺平道路。

越南纺织品服装协会（Vitas）副主席兼秘书长张文锦接受越通社驻澳大利亚记者采访时表示，澳大利亚是一个潜在市场，有望为越南企业带来诸多机遇。此外，越南和澳大利亚均是东盟-澳大利亚-新西兰自贸协定（AANZFTA）、CPTPP和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等至少三项自贸协定的成员，给两国企业带来诸多税收优势。

展会上，许多澳大利亚和国际客户对越南纺织品的质量、外观和颜色感到满意并希望深入了解这些产品。参观者Cielo Quintero表示，对越南纺织品服装市场非常感兴趣，并有意了解与越南合作的机会。她评价称，此展上展示的越南产品前景广阔，越南拥有的技术和资源非常适合与澳大利亚公司开展经营合作。

总部位于墨尔本的Mozzigear公司经理弗朗西斯·斯马克（Frances Szmark ）认为，越南丝绸产品质量良好、颜色好看、图案精致而丰富。这使越南丝绸产品更具独特性和吸引力。（完）

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越南驻挪威大使丁儒兴：国家副主席武氏映春访问挪威之旅为两国双边关系注入新动力

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经过50年的形成与发展，越南与挪威关系不断发展良好。双方在多个渠道和领域上保持各级代表团互访；在各场论坛和国际组织上保持有效配合。值此越南国家副主席武氏映春应挪威王国首相约纳斯•加尔•斯特勒（Jonas Gahr Støre）首次对该国进行正式访问之际，越通社驻欧洲记者对越南驻挪威大使丁儒兴进行了采访。
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