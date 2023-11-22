新闻
经济外交：越南纺织品服装在澳大利亚留下深刻的印象
越南驻澳大利亚商务处指出，此次参展旨在进一步深化两国纺织鞋服产业之间的合作关系。具体的是，促进两国企业之间生产投资合作、金融合作以及收购彼此股份；加大澳大利亚从越进口纺织制成品和纺织原料的力度。
“越南丝绸”成为越南展区的一大亮点，有望为两国服装业合作开辟更广阔前景。
越南纺织品服装协会（Vitas）副主席兼秘书长张文锦接受越通社驻澳大利亚记者采访时表示，澳大利亚是一个潜在市场，有望为越南企业带来诸多机遇。此外，越南和澳大利亚均是东盟-澳大利亚-新西兰自贸协定（AANZFTA）、CPTPP和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等至少三项自贸协定的成员，给两国企业带来诸多税收优势。
展会上，许多澳大利亚和国际客户对越南纺织品的质量、外观和颜色感到满意并希望深入了解这些产品。参观者Cielo Quintero表示，对越南纺织品服装市场非常感兴趣，并有意了解与越南合作的机会。她评价称，此展上展示的越南产品前景广阔，越南拥有的技术和资源非常适合与澳大利亚公司开展经营合作。
总部位于墨尔本的Mozzigear公司经理弗朗西斯·斯马克（Frances Szmark ）认为，越南丝绸产品质量良好、颜色好看、图案精致而丰富。这使越南丝绸产品更具独特性和吸引力。（完）