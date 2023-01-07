经济外交：越南与中国香港贸易投资合作的新浪潮

按计划，1月8日至14日，由约60人组成的香港企业代表团将前往河内和胡志明市，旨在进一步加强越南与香港、大湾区乃至中国之间的交流沟通，寻求投资和商业合作机会。可以说这是自疫情爆发以来前往越南的规模最大的香港企业代表团。香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港与越南商会主席、新华集团主席蔡冠深博士为团长。此访期间，香港企业代表团将与越南政府各部委联合举行1月10日在河内的香港和大湾区与越南企业对接会和1月12日在胡志明市的香港与胡志明市投资促进研讨会。这些活动预计将吸引越南和香港的政府官员、企业领导和专家等数百名代表出席。越南驻香港总领事范平潭在接受越通社驻香港记者采访时表示，近三年来，COVID-19疫情阻碍了企业的贸易促进和交流活动。香港重新开放后，越南总领事与香港方面有关部委和合作伙伴商讨，花费半年时间为此次访问做出了准备。范平潭表示，港商实力雄厚，在越南投资经商历史悠久，香港是越南第七大贸易伙伴和第五大投资来源地，双方的合作潜力仍有待挖掘。 随着世界上地缘经济和地缘政治的紧张局势，中国更加关注东盟，并有意加强与包括越南在内的东盟国家的经济合作。近期，越共中央总书记阮富仲对中国进行的方位取得了圆满成功。由此可见，越南可借此机会掀起香港对越投资新浪潮。 多家香港企业将越南视为最具吸引力的目的地之一。范平潭还建议香港代表团将重点放在金融领域，从而帮助越南企业在香港金融市场筹集资金并进入香港企业债券市场。蔡冠深博士表示，他对越南的发展潜力持有信心，因此组织了这次大规模的访问。他表示，越南是东盟中GDP增速最好的国家之一，预计2022年GDP增长约8%，同时，越南人口年轻、教育良好、劳动力具有竞争力、出口额不断增加。 因此，包括香港在内的许多国家和地区都有意对越南投资。（完）