经济外交：越南与中国重庆贸易有望强劲增长

据越通社驻北京记者报道，2015年，越南工贸部在中国重庆市设立了越南贸易促进办公室，从而推动越南与重庆市的经贸合作关系迅速增长。

中国海关的统计数据显示，2018年双边进出口额仅为20亿美元，但到2019年双边贸易额翻了一番，达到45亿美元。尽管受新冠肺炎疫情的巨大影响，但2020 年双边贸易额持续强劲增长，达到 73 亿美元以上。 2021年仍保持79.3亿美元的增速。 2022年，双边进出口额略有下降，但仍达到73亿美元。越南连续3年成为重庆在东盟的第一大贸易伙伴，占重庆—东盟贸易额的40%。

越南工贸部贸易促进局重庆贸易促进办公室主任赵翠娥表示，近年来，越南驻重庆贸易促进办公室为许多计划在越南投资的中国企业提供支持。截至2022年底，已有30余家重庆企业在越南投资机械设备、农机、汽车和摩托车零件等21个项目，累计投资额超过5.69亿美元。

2023年，中国开始优化调整疫情防控政策。今年年初，重庆、四川等地许多机构和企业与越南驻重庆贸促办联系。按计划，今年5、6月份，贸促局将参加中国西部（重庆）国际投资贸易洽谈会，重庆市商务委代表团赴越南参观考察。

赵翠娥表示，在越南工业贸易部贸易促进局与重庆市商务委签署经贸合作备忘录（MoU）的基础上，2023年，越南贸促局和重庆市商务委将重点开展第32届越南国际贸易展览会、越南国际食品工业展览会、中国西部国际投资贸易洽谈会等活动。

上述数字证明了在中国重庆设立越南贸易促进办公室的决定是完全正确的。越南驻重庆贸易促进办事处积极发挥经贸合作桥梁作用，为推动两国经贸合作不断发展作出了重要贡献。随着中国重新开放和该国经济的强劲复苏，越南-重庆乃至越中经贸有望在今年和未来几年强劲增长。（完）