经济外交：能源合作是越南与卡塔尔关系的亮点

2024年，越南与卡塔尔经贸投资合作取得积极进展，其中能源合作和能源领域劳务合作成为双边关系的亮点。这是越南驻卡塔尔大使阮辉侠在就过去一年两国合作情况以及未来合作方向接受越南通讯社记者采访时所做出的评价。

阮辉侠表示，2024年，越南与卡塔尔之间的经贸和投资合作继续得到加强和巩固。据卡塔尔的统计数据显示，2024年1月至10月期间，越南与卡塔尔贸易额达27亿卡塔尔里亚尔（约合7.4亿美元），相当于2023年全年贸易额（7.52亿美元）。

在经济合作方面，能源合作和能源领域劳务合作是2024年双边关系的亮点。双方不仅促进石油产品贸易交流，还继续开展油气服务项目，其中包括越南航海机械服务责任有限总公司（PTSC M&C）、PTSC石油安装、运营和维护股份公司（POS）与卡塔尔伙伴的合作项目。在卡塔尔工作并为上述项目提供服务的越南专家和工人有时达到近600人。

值得一提的是，越南政府总理范明政2024年10月对卡塔尔进行正式访问，有望为越南与卡塔尔合作迈上新台阶并日益走深走实注入动力。

阮辉侠相信，2025年越南与卡塔尔合作前景广阔。阮辉侠谈到两国可以加强合作的一些领域时表示，卡塔尔以其拥有丰富的石油资源和巨大的资金和技术潜力，可以与越南开展能源，特别是可再生能源技术转让和项目开发的合作。在高素质劳动力合作方面，越南技术娴熟工人可以赴卡塔尔工作，满足卡塔尔新发展时期对人力资源需求。

阮辉侠认为，越南与卡塔尔未来几年的经济合作主张是实现更深入、更有效的合作，特别是在共同关注的领域。为了实现这一目标，越南与卡塔尔应加强两国现有合作机制，特别是越南—卡塔尔政府间经济贸易与科技合作委员会，以及研究成立新合作机制。特别是，两国企业要积极开拓对方市场以及寻找合作伙伴。（完）