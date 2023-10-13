经济外交：河内向澳大利亚推介投资、贸易和旅游领域的潜力和商机

越通社驻悉尼记者报道，10月12日，河内工贸局与越南驻悉尼总领事馆、越南驻澳大利亚商务处联合举办河内与澳大利亚企业贸易投资促进会。

越南驻澳大利亚商务处商务领事阮秋红在会上致辞时表示，越南与澳大利亚关系不断发展，为两国进一步发展经济创造有利条件。 澳大利亚政府将越南视为与东南亚建立战略关系过程中的核心。 除此之外，澳大利亚对越南品牌的信任度日益增强。

阮秋红同时建议越南企业了解并掌握有关澳大利亚伙伴的信息，加强与澳大利亚进口商沟通，以满足该市场的需求并最大限度确保产品的质量和价值。

河内工贸局进出口市场与外商处处长陈氏青花在会上介绍了河内企业的投资贸易合作潜力，同时希望通过此次活动促进两国企业的对接和贸易往来。

帕拉马塔市企业协会主席卢克·马吉（Luke Magee）希望，本次贸易投资促进会将是两国企业对接的良好开端。他承诺将帮助帕拉马塔市乃至澳大利亚企业更多地了解与河内企业乃至越南企业合作的潜在机会。

西悉尼协会联盟主席舍恩·康登（Schon Condon）高度评价河内企业和越南企业的潜力和优势，并认为双方交流、合作和相互借鉴经验的机会较多。（完）