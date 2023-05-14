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经济外交：推动越南旅游业走向世界
日前，越南胡志明市旅游推介会在澳大利亚悉尼市达令港的杰克逊悉尼港豪邮轮上举行。
越通社驻悉尼记者报道，此次旅游推介会是胡志明市旅游局和越南驻澳大利亚大使馆以及越南驻新南威尔士州、昆士兰州和南澳大利亚州总领事馆于5月11日至17日在澳大利亚悉尼、墨尔本和布里斯班等城市联合举办的一系列旅游宣传推广活动的第一项活动，为两国旅游企业交流、对接和促进贸易创造机会。
胡志明市旅游局局长阮氏映花女士率领胡志明市航空、旅游企业20名代表以及河内市、会安市旅游企业代表的代表团出席此次旅游推介会。
旅游推介会也吸引约150名新南威尔士州旅游企业代表参加，并被当地企业评为澳大利亚市场有史以来规模最大的旅游推介活动。
来自专门提供越南、新西兰、美国、欧洲和澳大利亚的国际高尔夫旅游产品的澳大利亚白金专业高尔夫之旅公司（Platinum Pro Gofl Tours）的皮尔斯·劳埃德（Piers D Lloyd）先生接受越通社记者采访时认为，越南经济发展强劲，越南同时拥有美丽的旅游目的地、美味的食物、有趣的文化和非常友善的人民。 此外，越南的高尔夫球场质量也非常好，处于一流的评级，服务人员很热情，高尔夫俱乐部非常现代化等因素给游客带来兴奋的体验。
来自澳大利亚Anne Wild and Associates 公司的尼基·柯林斯（Nkki Collins）女士表示，澳大利亚游客非常关注越南的旅游景点。许多人还想再次赴越旅游。 除了丰富的美味食物，越南人民、文化和遗产也令人印象深刻。
据胡志明市旅游局的统计，2019年胡志明市接待澳大利亚游客达到近30万人次，2022年超过13万人次，约占国际游客总数的3.5%。 澳大利亚客源市场一直保持强劲增长，近年来位居越南和胡志明市旅游客源市场的十大市场之列。（完）
越通社驻悉尼记者报道，此次旅游推介会是胡志明市旅游局和越南驻澳大利亚大使馆以及越南驻新南威尔士州、昆士兰州和南澳大利亚州总领事馆于5月11日至17日在澳大利亚悉尼、墨尔本和布里斯班等城市联合举办的一系列旅游宣传推广活动的第一项活动，为两国旅游企业交流、对接和促进贸易创造机会。
胡志明市旅游局局长阮氏映花女士率领胡志明市航空、旅游企业20名代表以及河内市、会安市旅游企业代表的代表团出席此次旅游推介会。
旅游推介会也吸引约150名新南威尔士州旅游企业代表参加，并被当地企业评为澳大利亚市场有史以来规模最大的旅游推介活动。
来自专门提供越南、新西兰、美国、欧洲和澳大利亚的国际高尔夫旅游产品的澳大利亚白金专业高尔夫之旅公司（Platinum Pro Gofl Tours）的皮尔斯·劳埃德（Piers D Lloyd）先生接受越通社记者采访时认为，越南经济发展强劲，越南同时拥有美丽的旅游目的地、美味的食物、有趣的文化和非常友善的人民。 此外，越南的高尔夫球场质量也非常好，处于一流的评级，服务人员很热情，高尔夫俱乐部非常现代化等因素给游客带来兴奋的体验。
来自澳大利亚Anne Wild and Associates 公司的尼基·柯林斯（Nkki Collins）女士表示，澳大利亚游客非常关注越南的旅游景点。许多人还想再次赴越旅游。 除了丰富的美味食物，越南人民、文化和遗产也令人印象深刻。
据胡志明市旅游局的统计，2019年胡志明市接待澳大利亚游客达到近30万人次，2022年超过13万人次，约占国际游客总数的3.5%。 澳大利亚客源市场一直保持强劲增长，近年来位居越南和胡志明市旅游客源市场的十大市场之列。（完）