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经济外交：向比利时企业推广平定省投资潜力
此外，越南也是比利时在欧洲和亚洲地区的一大客户。而且，越南和比利时商品具有较强互补性，没有竞争性。《越欧自贸协定》（EVFTA）自2020年8月生效以来，尽管遭受新冠肺炎疫情、地缘政治动荡的影响，越比双边贸易金额仍实现爆发式增长，2021年达39亿欧元，2022年超过60亿欧元，增长率高达60%以上。
阮文草指出了平定省在地理条件、基础设施（归仁港）、旅游业和可再生能源等方面的发展潜力和优势。他强调，越南驻比利时代表机构愿同有关各方密切配合，大力推动包括平定省在内的越南各地和比利时与欧洲地区之间的合作关系发展。
比利时参议院第一副议长、比利时与越南联盟（BVA）主席安德里斯·格莱弗罗伊(Andries Gryffroy)在会上发表讲话时强调，平定省是通向东南亚地区的重要窗口之一。该活动将有助于了解平定省尚未得到挖掘的各种潜力。
安德里斯·格莱弗罗伊还透露，今年9月，法兰德斯地区企业代表团将赴越南了解合作商机。他强调，《越欧自贸协定》生效后为两国商品进军彼此市场敞开机会大门，比利时与越南联盟将继续为两个市场牵线搭桥，同时帮助企业推动业务高质量发展等。
比利时中小企业联合会(UNIZO)代表艾米丽·奈林克（Emiel Neyrinck）表示，通过研讨会得知，平定省医疗卫生、旅游业等领域发展潜力巨大。他将向UNIZO成员企业介绍以充分挖掘这些领域的潜力等。（完）