经济外交：同奈省促进与印度企业的商贸活动

同奈省人民委员会副主席阮氏黄在会上表示，同奈省是越南工业发展的省份之一，规划有39个工业园区，吸引了来自世界43个国家和地区的投资，投资总额高达292.6亿美元。 然而目前，印度企业在同奈省没有投资项目。



对于同奈省与印度的贸易额，2022年，该省对印度市场的出口额达到4.89亿美元，主要产品包括塑料材料、窗帘布、技术织物、纤维、纺织纤维、机械设备等，进口额达3.26亿美元，普通金属、动物饲料及原材料、化学品、机械等是同奈省从印度进口的主要商品。



阮氏黄表示，同奈省与印度企业今后扩大贸易活动的潜力巨大。 同奈省将本着互惠互利的方针努力为企业进入两国市场创造有利条件，为双方企业带来切实的利益。



印度进口企业工商会主席阿图尔·库马尔·萨克塞纳（Atul Kumar Saxena）表示，同奈省与印度企业扩大贸易活动的潜力非常大。 为了取得具体的成效，双方企业需要时间来了解合作伙伴的能力、声誉、产品以及越南和印度的机制和政策等。



在贸易促进会上，越南企业与印度工商会签署了6份贸易投资领域的合作谅解备忘录。



值此机会，同奈省展出该省的农产品、水果和特产，并受到印度企业的特别关注。（完）