经济外交：促进越南与委内瑞拉渔业合作

越通社驻南美记者报道，越南驻委内瑞拉大使黎曰缘近日在访问委内瑞拉苏利亚州马拉开波市期间，出席了委内瑞拉海鲜论坛并发表讲话。

黎曰缘在论坛上介绍了越南实施革新政策36年来取得的成就，尤其是越南渔业发展成就。黎曰缘大使表示，越南水产品出口额位居世界第三，仅次于中国和挪威，月销售额达近10亿美元。主要出口的海产品有虾类、查鱼、金枪鱼、鱿鱼、章鱼等等，主要出口市场有美国、欧盟、日本等国。

黎曰缘大使表示，在越委关系不断得到巩固与发展的背景下，两国经贸、投资合作关系开始起色。2022年前10月，两国双边贸易额同比增长700%。在越委建立全面伙伴关系15年后，两国签署了50多项双边合作协议，其中包括渔业领域的合作协议。

黎曰缘大使同时指出，两国渔业领域的合作仍有待挖掘的发展潜力。目前两国已具备推动该领域合作的有利条件。希望两国有关部门研究制定合作机制，签署两国食品安全协议及其他技术协议，为两国海产品、食品进出口活动创造有利条件。

委内瑞拉渔业部长胡安卡洛斯洛约（Juan Carlos Loyo）在讲话中高度评价越南经济发展成就，特别是在海鲜行业取得的成就。希望两国增进水产养殖、捕捞和水产品加工领域的经验交流。委内瑞拉渔业部将根据两国已签署的协议，推动两国在海产品领域的合作，同时深入了解越南渔稻综合种养的成功模式。（完）