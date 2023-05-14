经济外交：促进法国南特市与越南各地方之间的合作

近日，在促进越南与法国各地方之间合作的活动框架内，越南驻法国大使丁全胜对法国西部南特市（Nantes）进行了工作访问。

越通社驻法国记者报道，法国南特市副市长Aymeric Seassau先生在市政厅会见了丁全胜大使。他高度赞赏越南经济的强劲发展；申明南特市希望了解越南具有发展潜力和经济实力的企业和合作伙伴，从而寻求与越南各地方合作和结成友好关系的机会。

Aymeric Seassau先生表示，旅居卢瓦尔-大西洋地区（Loire- Atlantique）的越南人社群和越越友好协会非常活跃，组织了丰富多彩的文化、体育和旅游活动，向当地人介绍和帮助更多人了解越南，这个日益现代化、迈向未来和经济强劲发展的国家。南特市副市长Aymeric Seassau先生认为，越南人社群和越越友好协会的各项活动为越南和法国两个民族之间的联系做出了积极贡献。

借此机会，南特市副市长Aymeric Seassau先生向丁全胜大使赠送了1968年11月出版的两份当地报纸的原件，其中刊登支持越南反对美帝国主义争取民族独立的文章。

在与卢瓦尔-圣纳泽尔地区（Loire-St Nazaire）工商会会员企业举行的工作会议上，丁全胜大使介绍了越南经济发展情况、以及越南企业关于与法国企业尤其是卢瓦尔-圣纳泽尔地区企业发展合作的需求和愿望。

值此之际，丁全胜大使参观了专门生产用用于农业发展玻璃笼的CMF集团。

此外，在访问南特市期间，丁全胜大使还会见了越南—卢瓦尔-大西洋省友好协会（AVLA）的成员，并参观了“越南妇女：传统与现代”图片展。丁全胜大使鼓励南特市政府以及南特市企业和AVLA进一步加强与越南的合作举措和项目。（完）