经济外交——越南与新加坡关系迈上新台阶的坚实基础

2024年，越南贸易、投资促进等经济活动在新加坡频繁举行。该经济外交活动的成果为越新两国在2025年将两国关系提升为全面战略伙伴关系奠定坚实基础。上述是越南驻新加坡大使馆商务参赞高春胜近日接受越通社驻新加坡记者采访时所强调的内容。

高春胜对2024年越新经济外交活动作出评价时表示，2024年是经济外交活动十分活跃的一年。这些活动提供有关越南营商环境的最新信息，从而为吸引对越南工业、贸易和服务业的投资作出贡献，同时，支持越南企业寻找当地合作伙伴，进一步促进越南商品进出口额增长。

2024年上半年，越南首次超越印度和泰国，成为对新加坡市场最大的大米出口国，市场份额接近33%。越南首次超过日本，成为对新加坡第五大水产品出口伙伴。越南也是对新加坡出口增长率最高的伙伴，比2023年增长32.11%。

高春胜谈到越新经贸关系仍存在的不足之处时表示，越南与新加坡的工业投资、进出口和服务合作仍有进一步深化的空间，需要得到推动。

高春胜强调，2025年，全球和地区经济将继续面临许多新的困难和挑战，包括一些主要经济体之间的贸易冲突。这也是企业应当充分利用的机会，以及掌握供应链转移的趋势。各行业协会和企业应重点开展贸易促进活动，产品展销会，宣传推广企业和产品品牌，增加越南商品在国际活动和展览中的存在；重点提高生产能力、技术改进、质量管理、降低生产成本等，以增加竞争力。越南商务处将持续更新当地情况、机制和政策；支持新加坡合作伙伴代表团赴越南寻找货源，促进对越南工业、贸易和服务业的投资等。

高春胜认为，越南应重点促进加工制造业产品、配套产业产品、技术含量高、创新含量高的出口产品。这是目前越南和新加坡进出口额中占比最高的产品组。

另外，在促进传统产品的同时，越南也需要重点打开新产品市场，同时通过跨境电商渠道促进出口活动。

高春胜相信，在各部委、地方、行业协会和企业的支持下，越南与新加坡的进出口贸易额将迈上新台阶。（完）