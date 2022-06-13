经济复苏：越南药企回归正常增长轨道

两年来，在新冠肺炎疫情影响下，越南制药业面临供应链中断、原材料和运输成本上涨以及政府强化防疫措施等诸多困难，导致药草市场严重停滞。

进入2022 年，疫情逐渐被击退，随着政府大力提高疫苗覆盖率，增加新的经济刺激方案，将防疫战略从“零新冠”转变为“与新冠共存”，医药行业有望逐渐恢复。

根据 KIS证券公司 (越南) 的数据显示，2022 年第一季度，尽管医药行业收入同比下降 10.7%，但净利润同比增长 25.4%。

“我们相信医药制造业将开始

回归正常

增长轨道，并在未来几个季度实现强劲发展”，KIS（越南）代表强调。

西贡商信银行证券公司（SBS）表示，从长远来看，由于人口规模大且在迅速老化，制药行业有很大的增长潜力。

家庭收入持续改善将鼓励民众增加支出，特别是在医疗保健领域的支出。越南是世界上人口老龄化速度最快的国家之一。到 2021 年，60 岁以上的人口占总人口的 12%以上。预计到 2050 年，这一数字预计将增加到 25%以上。

越南医疗保健市场正在迅速增长。医疗卫生领域的支出从2017年的161亿美元增加到2021年的超过200亿美元。医药支出也增加到 2021 年的超过66亿美元。

2022年当疫情防控形势好转后，积极信号比2021年更多。越南所签署的新一代自由贸易协定（FTA）将成为制药业今后的增长引擎，为制药企业扩大出口市场、发展分销网络、吸引更多投资资金、引进新技术和吸引高素质人才等，以便按照欧盟和日本标准生产更优质的药品创造便利条件。

预计2022年越南制药产业规模将约达141.4 万亿越盾，同比增长 9.2%。

卫生部于2019年发布了第15号通知，规范了公共医疗机构的药品招标活动，以支持国内高新技术制药企业发展。

根据《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），越南要遵守国际药品标准，这意味着已经在欧盟获得认证的产品将无需在越南进行额外的测试和认证，从而减少在越南市场的时间和成本。

按规定，欧盟投资者现在可以成立医药产品进口公司并将其产品出售给当地分销商或批发商。欧盟投资者也被允许建造仓库并进行研究和临床试验。

事实上，越南许多领先的零售企业已意识到制药行业的巨大发展潜力，并正大力投资于该领域。如越南移动世界投资股份公司（证券代码：MWG）投资于安康连锁药店模式，FPT数字零售股份公司（FPT Retail）投资了龙州连锁药店。目前，许多龙州药店的销售额已达100亿越盾，该公司预计2022年将药店数量增加200至300家。

药品供应市场十分丰富。2021年越南从中国、比利时、泰国、俄罗斯等部分市场的

药品

进口量大幅增长。

2021年药材进口额为4.19亿美元，同比增长1.7%。其中，中国市场增长6.7%，超过2.99亿美元，占比71.4%。其次是印度市场，进口额为5700万美元，占比13.5%。

据KIS证券股份公司（越南）代表称，治疗新冠病毒的需求比以往任何时候都更加火爆。胡志明市大部分大医院都在疫情之后增加了诊疗目录，因此医药行业的增长潜力仍然很大。（完）