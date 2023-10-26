经合组织- 东南亚部长级论坛：整合资源促进可持续发展

10月26日上午，越南与经济合作与发展组织（OECD）联合在河内举办OECD -东南亚商业网络座谈会和对话活动。该活动拉开了2023年OECD-东南亚框架内系列活动的序幕。

与会代表围绕促进可持续投资主题，重点评估该领域的最新趋势、东南亚面临的机遇和挑战，并提出促进OECD成员国与东南亚国家可持续投资合作的政策性建议和措施。

越南工商联合会(VCCI)主席范进攻在会议开幕式上强调，吸引可持续投资是一个重要目标，对包括东南亚国家在内的各国发展具有深远的影响。该活动为经合组织和东南亚企业的政策制定者和领导人提供一个共商可持续投资合作，商讨如何平衡增长、利润、减少气候影响和保护自然资源等的重要平台。

前经合组织工商咨询委员会主席奥瑞利(PhilO'Reilly)为经合组织与东南亚关系的良好发展，越南和澳大利亚作为2022-2025年任期经合组织东南亚项目共同主席国，连续两年在河内举行部长级论坛，为促进两国企业进一步的合作创造便利条件等感到高兴。

奥瑞利重申经合组织工商界承诺继续加强与东南亚的合作，特别是在可持续发展投资领域的合作关系。

通过座谈会和对话会，经合组织和东南亚企业代表建议采取措施，将潜力转化为机遇，促进双方投资合作，其中包括提高企业特别是中小企业应对气候变化的能力；重点投资绿色发展与研究、技能培训和在环保领域创造就业机会；制定绿色经济、循环经济的优惠政策；重点在生产中开发和应用科学技术，吸引资源实现可持续发展等。

在本次活动中，东盟商务咨询理事会和BIAC签署了合作备忘录，为加强互联互通和提高经合组织——东南亚商业网络的运作效率创造了框架，以实现促进可持续和包容性经济发展的共同目标。（完）