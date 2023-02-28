经典音乐剧选段晚会即将亮相胡志明市

据胡志明市交响音乐歌舞剧院（HBSO）透露，经典音乐剧选段晚会将于3月4日在胡志明市大剧院举行，为观众献上莫扎特（Mozart）、瓦格纳（Wagner）、普契尼（Puccini）等知名作曲家的作品。这些作品均经过演出团队的创新，由才华横溢的指挥家陈日名编曲和指挥。

晚会的前半部分为作曲家卡尔曼（Kálmán）、多尼采蒂（Donizetti）、贝里尼（Bellini）、夏庞蒂埃（Charpentier）和威尔第(Verdi)音乐剧的选段。

具体，作曲家威尔第创作的第一部歌剧《埃尔纳尼》（Ernani）的选段《Merce dilette amici》、作曲家卡尔曼歌剧《玛丽莎伯爵夫人》（Grafin Mariza）的序曲被选为这场经典音乐剧选段晚会的开端、《玛丽莎伯爵夫人》的选段《Komm, Zigány》、作曲家贝里尼歌剧《梦游女》（La Sonnambula）的选段《Care compagne》以及作曲家夏庞蒂埃歌剧《路易斯》（Louise）中最著名的咏叹调《从那天起》(Depuis le Jour)。作曲家多尼采蒂（Donizetti）两部歌剧《拉美摩尔的露契亚》（Lucia di Lammermoor）和《爱的甘醇》（L'elisir d'amore）中的两首咏叹调也在晚会上演出。

晚会的后半部分为作曲家比才(Bizet)的歌剧《卡门》（Carmen）的选段《哈巴涅拉》(Habanera)和《斗牛土之歌》（Toreador Song）。

歌剧是一种经典的艺术形式，在该经典音乐剧选段晚会上，胡志明市交响音乐歌舞剧院将以独特的方式将不同的作品组合起来，因此这必将是一场多姿多彩的歌剧艺术秀，为观众带来创作灵感和正能量。（完）