纪念阮文灵总书记诞辰110周年大会在兴安隆重举行 苏林出席并发表讲话

大会以一场精彩的文艺演出开场，讴歌阮文灵总书记的革命生涯和伟大功绩，颂扬越南社会主义国家和不断革新并向前发展的兴安。

阮文灵同志，原名阮文菊，1915年7月1日出生于兴安省美文县佳范乡（今为以其名字命名的阮文灵乡）。自少年时期便受到民族精神熏陶，14岁便投身学生爱国运动，坚定走上革命道路。在胡志明主席思想引导下，阮文灵同志无惧牺牲艰苦，积极参与工人、学生革命斗争。

阮文灵同志的革命生涯丰富而辉煌，近70年在全国多个地方、多个领域工作，为党和国家承担多项重任。他始终坚定民族独立和社会主义理想，无论身处何职，始终全心全意为党为民，克服一切困难挑战，作出卓越贡献。

纪念阮文灵总书记诞辰110周年大会上的文艺演出。图自越通社

作为胡志明主席的优秀学生，阮文灵同志一生恪守革命道德，忠诚于党，孝顺于民，廉洁奉公，坦荡真诚，与同志、人民同甘共苦。当发现官僚主义、腐败浪费等负面现象可能损害党的威信和社会主义制度时，他以“NVL”为笔名，在《人民报》发表系列文章《必须立即做的事》，直言不讳、言行一致，积极推动反腐倡廉、净化党和国家机关。

在大会上，苏林总书记强调，在1986年举行的党的第六次全国代表大会上，面对计划经济体制的僵化和长期补贴造成的经济困境，阮文灵同志展现了罕见的魄力，明确指出：“不能再按老路走了，不革新，国家将无法发展，人民将无法安居乐业。”

担任总书记职务期间，阮文灵同志率先提出一系列改革政策，突破机制障碍，释放生产力，赋予基层更多自主权，推动非国有经济发展，确立国家调控的市场机制，扩大对外开放，主动融入国际社会。其中，《必须立即做的事》系列文章成为改革时期的强烈号角，展现党最高领导人反腐倡廉的坚定决心与责任担当。

出席纪念大会的各位领导。图自越通社

在他的战略指导和坚强领导下，越南实现从农业集体制向家庭承包转型，从计划经济向市场经济转型，从封闭走向开放，从行政命令向市场规律过渡，经济逐步摆脱危机，人民生活改善，国际地位日益提升。

阮文灵同志的生平、事业与革新思想为我们提供了宝贵的精神财富和持久启示，尤其是在当前国家深化改革、积极融入世界的进程中。

苏林总书记指出，在全党全国人民正努力贯彻落实党的十三大决议、全国迈入两级地方政府新体制之际，更应弘扬阮文灵精神——革新、果敢、科学、贴近人民、坦诚正直。必须培养选拔德才兼备、敢于突破、勇于担责的干部，不容忍保守懦弱、推卸责任的干部。

总书记还强调，必须坚持社会主义导向市场经济发展路径，同时灵活应对绿色金融、数字经济、循环经济等全球趋势，推动制度改革、优化营商环境，保障企业与人民的合法权益，让越南更深层次融入全球政治、经济与文明体系，与五大洲强国比肩而行。

苏林总书记指出，今天——2025年7月1日，全国34个省市、共计3321个坊、乡、特区，正式迎来两级政府模式下的第一个工作日。这是国家发展历程中的重要历史转折点。各项准备工作已基本就绪，本着服务人民最高、最优、最有效的精神正式启动。

苏林总书记相信，在广大干部党员的高度政治决心下，在人民的积极响应支持下，我们必将战胜一切困难，完成既定目标与任务。我们继承阮文灵同志的精神和教诲，就一定能够取得成功。

苏林总书记和各位党、国家领导同志为阮文灵同志上香。图自越通社

值此之际，苏林总书记和各位党、国家领导同志已先后前往阮文灵同志故乡——兴安省阮文灵乡阮文灵总书记纪念馆和兴安省中心广场阮文灵塑像敬献花圈和上香缅怀阮文灵总书记，表达崇高敬意，深切追忆这位为民族解放和国家革新作出卓越贡献的领导人。

当天，苏林总书记一行还走访慰问了兴安省黄花探乡烈士母亲高东村范氏匡老妈妈（1919年生）。（完）