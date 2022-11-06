纪念越韩建交30周年音乐会在胡志明市举行

胡志明市友好组织联合会副主席胡春林在音乐会上发表讲话时指出，30年来，越韩关系不断得到巩固和加强，双方合作领域和日益拓展。



在胡志明市，韩国人社区发展壮大为当地经济、贸易、投资、慈善公益活动、社会等领域做出积极贡献，从而助推胡志明市与韩国各地乃至越韩两国发展再上新台阶。



胡春林表示，胡志明市经常举行与此次音乐会类似的系列越韩文化交流和活动，从而增进两国人民对彼此国家风土人情的了解，为厚植越韩友谊牵线搭桥，为增进彼此了解，增强彼此信任，使两个民族感情更加深厚做出切实贡献。



此前，11月1日，2022年第39届韩国国际音乐节框架内举行了庆祝越南与韩国建交30周年的音乐会。（完）