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纪念荣军烈士节79周年电影周在胡志明市举行
电影局副局长杜国越在开幕式上致辞表示，今年电影周标志着电影领域国家管理工作迈上新台阶，全国电影放映系统首次共同参与非营利性公益放映，以服务政治任务和感恩纪念工作。通过展映优秀电影作品并开展交流活动，电影周有助于传承传统、培育革命理想，传播美好价值。
胡志明市文化体育局副局长阮氏清翠表示，胡志明市发展电影领域不仅是为了推动文化产业发展，还要通过文艺作品保护和弘扬历史传统价值。近年来，该市已实施“电影色彩”、“校园电影建设”等多个项目，旨在向社区传播电影艺术价值。
在开幕式框架内，组委会放映了电影 《红雨》 ，并与剧组进行交流。该片曾荣获第24届越南电影节“金莲花奖”、2025年“金风筝奖”，并在2026年第四届岘港亚洲电影节上获得“越南最佳影片Red Star奖”。
人民军队电影副经理、《红雨》制片主任乔清翠大校介绍，该片历经10年筹备和3年制作。为再现广治古城保卫战，摄制组借用了50公顷农田，调动工兵力量排雷，并克服了诸多天气困难。在近80天的拍摄中，剧组使用了数吨炸药、数百种武器，并调动了数千人次部队和群众演员。数百万观众在影院的热烈反响，是该单位继续创作革命战争题材作品的巨大动力。（完）