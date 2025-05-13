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纪念胡志明主席诞辰135周年的电影周正式开幕

5月12日晚，文化体育与旅游部电影局与乂安省文化体育与旅游厅在荣市乂安民歌剧院联合举行了纪念胡志明主席诞辰135周年电影周开幕式。这是2025年全国莲花村文化节框架内的一系列活动之一。

乂安省文化体育与旅游厅厅长陈氏美幸在开幕式上发表讲话时强调，该活动旨在对民族解放英雄，杰出文化名人胡志明主席表达深切敬意和感恩之情，并纪念他老人家诞辰135周年。

此次电影周从5月12日至15日举行，共遴选放映三部影片，包括：由人民军队电影制片厂制作的纪录片《来自内心的画笔》；由解放电影股份公司制作的故事片《童年的月亮》以及由越南第一电影股份公司制作的故事片《桃花、河粉和钢琴》。

这些影片有助于弘扬历史传统，培育并激发爱国主义精神、革命英雄主义以及民族团结精神、自豪感和自力更生、自强不息的意志；同时彰显党和人民在民族解放斗争、卫国建国事业中的伟大成就；广泛宣传党的路线方针政策和国家法律法规；提高素质，满足人民群众的文化享受需求。这也是一次向国内人民及国际友人宣传推介乂安省形象的重要契机。除了放映影片外，观众还有机会与艺术家及主创团队进行交流互动。

2025年莲花村文化节于5月10日至19日在乂安省荣市与南坛县举行，作为国家级规模的节庆活动，其内容丰富、形式多样，具有重要的政治和文化意义，充分展现人民群众对胡志明主席的深切敬意与感恩之情。（完）

越通社

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