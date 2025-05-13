纪念胡志明主席诞辰135周年的电影周正式开幕

乂安省文化体育与旅游厅厅长陈氏美幸在开幕式上发表讲话时强调，该活动旨在对民族解放英雄，杰出文化名人胡志明主席表达深切敬意和感恩之情，并纪念他老人家诞辰135周年。



此次电影周从5月12日至15日举行，共遴选放映三部影片，包括：由人民军队电影制片厂制作的纪录片《来自内心的画笔》；由解放电影股份公司制作的故事片《童年的月亮》以及由越南第一电影股份公司制作的故事片《桃花、河粉和钢琴》。



这些影片有助于弘扬历史传统，培育并激发爱国主义精神、革命英雄主义以及民族团结精神、自豪感和自力更生、自强不息的意志；同时彰显党和人民在民族解放斗争、卫国建国事业中的伟大成就；广泛宣传党的路线方针政策和国家法律法规；提高素质，满足人民群众的文化享受需求。这也是一次向国内人民及国际友人宣传推介乂安省形象的重要契机。除了放映影片外，观众还有机会与艺术家及主创团队进行交流互动。



2025年莲花村文化节于5月10日至19日在乂安省荣市与南坛县举行，作为国家级规模的节庆活动，其内容丰富、形式多样，具有重要的政治和文化意义，充分展现人民群众对胡志明主席的深切敬意与感恩之情。（完）

越通社