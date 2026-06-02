纪念胡伯伯出国寻找救国之路115周年：《阮爱国-胡志明与俄罗斯》越俄双语画册首发

值此庆祝胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5-2026.6.5）暨《革命之路》一书出版100周年（1927-2027）之际，6月1日，主席府胡志明主席遗迹区在河内举行《阮爱国 - 胡志明与俄罗斯》越俄双语画册首发式暨“在主席府的胡志明主席——115幅图片”展示活动。



为纪念越南-俄罗斯联邦建交76周年（1950-2026），主席府胡志明主席遗迹区组织收集、编纂并出版了《阮爱国-胡志明与俄罗斯》越俄双语画册。该书全面地再现了阮爱国 - 胡志明从20世纪初至逝世在俄罗斯（前苏联）的活动，从而突出他老人家对越俄关系在历史长河中的作用和影响，同时肯定两个民族间良好对外交往关系的延续和发展。



《阮爱国-胡志明与俄罗斯》越俄双语画册首发。图自越通社

该书收录了200多份资料、图片、手迹、实物以及俄罗斯友人、同志和人民对胡伯伯真实、感人的故事与回忆，生动刻画了胡志明主席——越南民族解放英雄、杰出文化家、俄罗斯人民的伟大朋友、列宁的优秀学生的肖像。从而帮助读者，特别是年轻一代，更深刻地理解越南与前苏联乃至越俄友好关系的历史价值和持久意义，继续培育两国民族间的团结、全面战略合作传统。



“在主席府的胡志明主席——115幅图片”展示活动向公众介绍了由主席府胡志明主席遗迹区收集、精选的115幅特色资料图片。这些真实生动的图片再现了胡志明主席从1954年至1969年最后15年在主席府的日常工作与生活瞬间。



主席府胡志明主席遗迹区主任黎氏凤表示，《阮爱国 - 胡志明与俄罗斯》越俄双语画册是一系列珍贵资料，有助于肯定胡志明主席辛勤培育的越俄传统友谊的巨大历史价值以及越俄两国关系在进入新纪元的战略意义。而“在主席府的胡志明主席——115幅图片”展示活动则通过胡志明主席在主席府生活与工作最后15年的图片，再次为公众带来了一个直观、生动的空间。



庆祝胡志明主席出国寻找救国之路115周年系列活动，进一步阐明为民族发展奠定了定向基础的阮爱国 - 胡志明的巨大作用。同时，越共中央书记处关于继续加强向国际社会宣传、推崇越南民族解放英雄、世界文化名人胡志明主席的第85号结论（85-KL/TW ），以及中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，其中强调向世界推广胡志明主席形象等。（完）