纪念奠边府大捷70周年阅兵式和群众游行：续写英雄赞歌

越共中央政治局委员、越南政府总理范明政在纪念大会上发表重要讲话。

越南党、国家、国会、祖国阵线领导人、原领导人出席纪念大会。

出席纪念大会的外国嘉宾有老挝政府副总理兼国防部长占沙蒙·占雅拉、柬埔寨王国副首相涅沙文、中国全国人大常委会副委员长张庆伟、法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼以及各国驻越南代表机构代表、国防武官和海外越南人代表等。

越共中央总书记阮富仲向纪念大会送来花篮表示祝贺。

特种部队列队方阵。图自越通社

庄严的国歌奏响，21响礼炮轰鸣，揭开了纪念大会的序幕。在升旗仪式举行的同时，悬挂党旗、国旗的9架直升机编队飞越主席台上空。

越南政府总理范明政代表党和国家在纪念大会上发表讲话，回顾了全民艰苦而顽强地抵抗法国殖民侵略者的斗争。经历了“挖山、睡地、淋雨、血混泥土而决不动摇”的五十六个昼夜，越南军民凭借“光脚”和钢铁般的意志，取得辉煌的胜利，给法国殖民主义者为侵略越南而做出的最后努力给予决定性的一击。

这是“全民、全面、长期、自力更生”抗战的巅峰，是“没有什么比独立自由更可宝贵”精神的胜利，是胡志明时代越南力量的精髓，迫使法国殖民主义者签署关于停止越南战争的《日内瓦协议》（1954年7月21日），其为解放及建设向社会主义过渡的北部创造前提，为解放南方、统一国家的斗争奠定了坚实的基础。

范明政表示，具有历史性意义的奠边府大捷不仅对越南革命具有重要意义，而且成为支持民族解放斗争的不朽史诗，标志着旧殖民主义的倒台，正如胡志明主席所言：“这是我国人民的伟大胜利，也是全世界所有被压迫民族的共同胜利。”奠边府大捷进一步阐明了马克思—列宁主义在当今时代的真理，即帝国主义的侵略战争必定失败，各民族的解放革命必定成功。

举国旗和其他旗帜列队。图自越通社

范明政认为，奠边府大捷留下了许多宝贵的教训。70年光阴如梭，但这些教训对当代人和后辈仍然具有价值。

越南从一个被围困和禁运的国家，现已同193个国家建立外交关系，与230个国家和地区扩大经贸关系并成为愈合战后伤口的典范。越南政治社会稳定，国防安全得到巩固，社会治安秩序良好，外交工作和融入国际社会得到大力推进，为合作发展营造和平稳定与有利环境。

对未来阶段的形势做出评价时，范明政相信越南将继续弘扬过去奠边府战役的决战决胜精神；对民族辉煌的历史传统感到骄傲，增强对国家的信念和责任感，战胜各种困难和挑战，以最大决心在越南社会主义祖国建设和保护事业中立下“新奠边府”的奇迹等。

范明政代表党和国家领导人号召全国各族同胞、同志、战士和海外越南人同心协力，充分利用一切新的机遇，努力战胜一切困难和挑战，决心力争到2030年建党100周年时越南成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家行列，到2045年越南建国100周年时成为高收入的发达国家。

值此之际，范明政代表党和国家领导人、中央政治局委员，向奠边省党委、政府和各族人民授予一级独立勋章，表彰他们为党和民族的革命事业作出的巨大贡献。

集会结束后，纪念奠边府大捷70周年阅兵式和群众游行举行，吸引1.2万多人参加。这是奠边省及全国各地数万名各族人民最期待的活动。

当天上午，由越南政府总理范明政率领的越共中央、国会、国家主席、政府和祖国阵线中央代表团到奠边府战场的烈士陵园上香和敬献鲜花。阮富仲总书记送来花圈缅怀英烈们。（完）