纪念南方解放、国家统一50周年庆典暨阅兵和群众游行活动隆重举行

各军队单位依次进至指定位置。图自越通社

越通社河内——由越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和胡志明市联合举办的纪念南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）庆典暨阅兵和群众游行活动4月30日6时30分钟在胡志明市隆重举行。



出席庆典活动的有党、国家、越南祖国阵线中央委员会的现任和前任领导同志，革命老前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄；中央部委和地方领导；曾参与1975年春季大捷的老战士以及代表全国各阶层人民的数千名嘉宾。



约有20个国际代表团也出席了庆典活动，其中包括3个高级代表团、4个部长级及以上代表团，来自各大洲的15多个政党代表团；超过20个与胡志明市缔结友好关系的地方代表；以及众多为反战运动、反对侵略越南战争做出贡献的国际友人。



庆典活动包括纪念仪式和阅兵、游行活动，预计有约13000人参与。在正式纪念仪式开始前，将进行30分钟的文艺演出，包括军队的持枪表演，公安的鼓阵表演，以及由胡志明市负责的一些文艺节目。



数千人聚集在第一郡黎利街观看庆祝活动。图自越通社

总书记苏林将发表纪念越南统一50周年的重要讲话；随后老战士代表和越南青年一代表将陆续发言。



由国防部主导的阅兵游行活动将包括直升机和战斗机飞行表演；阅兵方阵包括4个礼仪队方队、36个由军队和公安组成的阅兵方队、12个群众游行方队，以及来自中国、老挝和柬埔寨军队的阅兵方队。特别是，还有350名人民武装力量英雄、劳动英雄和典型历史见证人，将乘坐双层巴士参与游行活动。



越南电视台VTV1、胡志明市电视台将对庆典进行现场直播，各地广播电视台转播。胡志明市在中心主要街道安装了20块大型LED屏幕，共居民和游客观看庆典和阅兵、游行活动。



共有来自106家国内新闻机构的700余名记者，以及58家国际媒体的169名外籍记者参与报道此次南方解放、国家统一50周年庆典暨阅兵和群众游行活动。



值此之际，党和国家决定向胡志明市党委、政府和人民授予"劳动英雄"荣誉称号，表彰胡志明市党委、政府和人民在社会主义建设与保卫祖国事业中作出的卓越贡献。



据记者观察，从一大早，数万群众和游客已怀着欢欣鼓舞的心情聚集在举办庆典周边街道，一睹阅兵式的盛况。