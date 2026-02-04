约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪及高级代表团在对越南进行正式访问期间，于2月4日上午参观了越南军事历史博物馆。



越南军事历史博物馆是6个国家级博物馆之一，成立于1956年7月17日。该博物馆设计现代，运用适宜的色彩直观呈现历史脉络；在展览工作中应用多种放映技术，为参观者带来全新的体验。



博物馆地上4层、地下1层，建筑面积2.3万多平方米，主楼总建筑面积6.46万多平方米，目前展示和收藏着数万件文物。主楼前方是由多层叠加的五角星造型构成的胜利塔，该塔有45米高，象征着越南民族获得独立的1945年。

约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪参观越南军事历史博物馆。图自越通社





越南军事历史博物馆是一座具有代表性的特殊文化工程，其展览构成旨在帮助参观者互动并更好地理解越南人民争取民族独立的斗争历程；从而为保存和弘扬民族军事文化遗产精华作出贡献，满足国内外各阶层人民研究、学习、参观和享受文化的需求；符合中央军委和国防部提出的方针：“越南军事历史博物馆是首都河内及国家一个综合性多功能、特别重要且具代表性的文化设施”。



越南与约旦于1980年建立外交关系。约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪对越南的正式访问是两国立法机构领导人之间的首次代表团交流活动，距离约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对越南的访问仅三个月，也是马赞·图尔基·卡迪议长自2025年10月就任众议院议长以来的首次正式出访。此访体现了约旦王室、政府及众议院推动与越南的包括议会国会合作在内的全面关系的决心。（完）