约旦众议院议长圆满结束对越南的正式访问

2月6日上午，约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏的邀请，于2月2日至5日对越南进行的正式访问之旅。

在各场会见、会谈中，越南领导人高度评价约方在约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对越南进行正式访问后不久即组织此次访问，这体现了约旦推动与越南在各领域友好合作关系的决心，包括议会合作。约旦众议院议长对越南的正式访问正值越南刚刚成功举行具有特殊重要意义、为越南民族开启新发展时代的越南共产党第十四次全国代表大会之际。

越南领导人强调，越南党、国家和人民决心巩固并进一步推动与约旦的友好合作关系，以利于两国人民，并有利于地区和世界的和平与发展。

约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪表示，约旦及国王陛下本人高度重视与越南的关系，并在2025年11月访问后即积极指导约旦行政和立法机构推进与越南的合作。约旦众议院议长高度评价越南的发展成就，并表示约旦希望在越南具有优势的领域，特别是科学技术和新兴技术产业方面进行合作与经验交流。

关于未来越南与约旦友好合作关系的重大方向，双方一致认为两国需要增进政治关系与互信，使越南和约旦成为彼此所在地区值得信赖的首要合作伙伴，务实、高效、具体地落实双方的承诺和协议，推动国防安全、经济、可持续发展等领域的合作……

关于国际和地区问题，双方同意在尊重各国独立、主权和领土完整的基础上，通过基于国际法和《联合国宪章》的对话，以和平方式解决争端，并在此基础上加强相互支持和立场协调。双方还商定将开展合作，为促进该地区和平、解决冲突与重建努力作出切实有效贡献，包括以负责任的态度积极参与和平委员会工作，旨在结束加沙地带冲突——越南和约旦均为该委员会成员，此举符合国际法、《联合国宪章》以及两国在巴勒斯坦问题上的一贯立场。

越南与约旦于1980年建立外交关系。约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪对越南的正式访问，是两国立法机构领导人之间的首次代表团交流活动，距离约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因访越仅三个月，也是马赞·图尔基·卡迪议长自2025年10月就任众议院议长以来的首次正式出访。此访体现了约旦王室、政府及众议院推动与越南全面关系，包括议会合作的决心。（完）