约旦众议院议长入陵瞻仰胡志明主席遗容并参观升龙皇城

对越南进行正式访问期间，2月4日下午，约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪（Mazen Turki El Qadi）和高级代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容；在北山街英雄烈士纪念碑敬献鲜花，并参观升龙皇城。



河内升龙皇城中心区是昔日升龙京城遗存的重要组成部分。这一宏伟建筑群在多个历史时期中得到各朝代君王修建，成为越南最重要的历史文化遗迹之一。2010年，升龙皇城被联合国教科文组织列为世界文化遗产，是大越数百年历史文化的象征。这里曾是李朝、陈朝、黎初朝、莫朝以及后黎时期历代皇帝的权力中心。



升龙—河内遗产保护中心代表通过升龙皇城所保存的文物向约旦众议院议长一行介绍越南民族数千年的历史长河。这里保存的古代建筑遗迹、建筑遗存和考古文物生动体现了千年文献之都的历史印记，是河内乃至越南无比珍贵的骄傲。



升龙皇城遗产保护中心领导人向约旦众议院议长赠书。图自越通社

升龙皇城的参观活动有利于向约旦众议院议长一行介绍越南悠久灿烂的历史文化和热情好客的越南人民，从而促进两国民间交流，为进一步拓展两国在更广领域中的合作奠定基础。



越南与约旦于1980年建立外交关系。约旦众议院议长马赞·图尔基·卡迪此次对越南进行正式访问是两国立法机构领导人之间的首次互访，距约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因访越仅3个月，是马赞·图尔基·卡迪自2025年10月就任众议院议长以来的首次出访。此访体现了约旦王室、政府和众议院推动越约全面关系以及议会合作发展的坚定决心。（完）