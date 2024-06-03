红河三角洲地区贸易促进会议即将举行

展开落实2024年工作计划，工贸部将在全国各经济区举行6个贸易促进和进出口发展会议，旨在讨论加强地区内贸易促进、发展进出口领域的连接措施。

按计划，红河三角洲地区进出口发展与贸易促进会议将于6月5日在河内以线上和线下相结合方式举行。

工贸部贸易促进局表示，预计会议将吸引红河三角洲地区各省市人民委员会领导，工贸部有关单位、各行业协会、各机关组织，生产、进出口、贸易和物流服务企业等的领导等200名代表与会。

会议将集中讨论红河三角洲地区贸易促进、进出口活动中的合作发展；服务出口的物流服务发展；能源等领域发展连接；合作实施区域规模的贸易促进计划。

会议期间还举行地方、地区企业产品展示和推介活动，为红河三角洲地区货物和服务供应商贸易交流、举行贸易促进等创造机会。

红河三角洲地区经济活跃发展、市场空间广阔。近年来，北宁、永福、海阳和兴安等红河三角洲地区各省已突破发展，成为地区和全国的亮点。

红河三角洲地区出口活动在全国进出口结构中占较大比重。2023年，地区出口额达2.60亿多美元，在6个经济区内位居第一，占全国进出口总额的38%，较2022年下降122.5亿美元。其中，2023年，该地区出口额达1.26亿多美元，较2022年下降29.8亿美元；进口额达1.33亿多美元，较2022年下降92.6亿美元。北宁省进出口额居榜首，其次为河内、海防、永福、海阳、河南、广宁和兴安等省市。（完）