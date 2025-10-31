紧急支援中部各地尽快有序有效推进灾后恢复重建工作

政府总理10月31日签发第205/CĐ-TTg号指令，要求紧急支援中部各地克服暴雨洪灾造成的后果。



根据该指令，受第12号台风环流与冷空气及高空东风影响，中部地区发生了特大暴雨洪灾，造成严重人员和财产损失。许多居民被孤立，多日被洪水围困、交通中断，面临粮食短缺风险。为保障人民生活，确保群众不缺粮，并及时处理洪灾后的环境问题，政府总理要求：



财政部部长须按照职权范围内，根据广义省人民委员会及其他受灾地方的建议，从国家储备调拨粮食，并发放给受洪灾影响地区的群众。

国防部指示第4军区、第5军区及有关机关、单位立即处理各地方关于支援压缩干粮的请求。



国防部和公安部部署车辆和力量，协助各地方接收、运输并将大米、干粮直接送到有救助需求的群众手中。



卫生部长按照其职权范围内指示，立即处理支援药品、化学品，用于洪水过后水源及环境的消毒与治理工作。



农业与环境部部长指示，处理支援化学品用于水源与环境治理、防控家畜、家禽疫病等工作；同时提供农作物种子与家畜、家禽苗，以帮助灾区尽快恢复生产。



广治、顺化、岘港、广义等省市人民委员会主席同有关部委密切协作，接收并分配大米、干粮及各类物资，及时运送、发放到受灾群众手中，确保人民不缺粮、不挨饿，不让洪灾后疫情蔓延。（完）