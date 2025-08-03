紧急拨付资金援助山罗、奠边、乂安三省 政府总理指示全力做好救灾和灾后恢复重建工作

政府副总理胡德福刚签署了政府总理关于紧急财政援助山罗、奠边和乂安三省救灾和灾后恢复重建工作的第1653/QĐ-TTg号决定。

具体，根据财政部的建议，从2025年中央预算预备金中拨付2500亿越盾，用于援助三省开展初步洪灾救灾和灾后恢复重建工作，尽快稳定人民生活。其中，奠边省获拨款1000亿越盾，山罗省500亿越盾，乂安省1000亿越盾。

奠边、山罗、乂安三省人民委员会负责管理和使用上述追加财政资金，确保遵守国家预算法及相关法律规定，确保资金使用目的明确、对象精准，公开透明，不浪费、不腐败。同时，要结合中央财政支持资金、地方预算资金和其他合法资金来源，及时帮助人民稳定灾后生活；并将资金使用结果报告财政部、农业与环境部及相关机关汇总，报送政府总理。

过去几天，奠边、山罗和乂安三省遭受强降雨袭击，引发山洪、山体滑坡和洪水，造成严重人员伤亡和财产、基础设施受损，对人民生产生活造成重大影响。

据山罗省人民委员会报告，2025年7月至8月初，山罗省连续遭遇5轮大范围强降雨，其中3轮造成严重后果。截至8月2日上午9时，奠边省因7月31日至8月1日持续强降雨引发的山洪与山体滑坡已造成10人死亡、7人受伤，无人员失踪，财产损失初步估计约为3000亿越盾。

第3号台风及其引发的降雨洪涝灾害严重袭击乂安省多个地区，造成数千亿越盾的损失。据报告，截至7月31日，共有4人死亡、4人受伤，约7500间房屋倒塌、被掩埋、冲毁或损坏；40个学校点和上千公顷农作物、生产林遭到破坏，交通道路、学校、卫生站、国家机关办公楼等基础设施严重受损。初步统计的经济损失约为35460亿越盾。

此外，越南政府总理范明政8月2日签发第919/TTg-NN号通知，指示集中精力，全力以赴做好奠边、山罗、乂安三省因强降雨引发的洪水、山洪、山体滑坡等灾害救灾和灾后恢复重建工作。



近日，上述三省遭遇连续强降雨，引发山洪、山体滑坡、洪水等灾害，造成严重的人员伤亡和财产，基础设施严重损失，严重影响人民生产与生活。



政府总理要求奠边、山罗、乂安三省省委书记、省人民委员会主席直接领导、指挥，并与国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、科技部、卫生部、教育培训部、文化体育与旅游部等相关部委密切协作，集中精力，迅速开展山洪、山体滑坡造成的灾害抢险救灾和灾后恢复重建工作。