紧急克服三号风暴后果 三号风暴造成9人死亡187人受伤

目前，各部门各地区正在动员现场力量抓紧开展台风过后的灾害恢复工作，以支持民众尽快回归正常生产生活。



具体的是，迅速评估灾害受损情况，恢复供电和通信服务，运行好水库系统，不要发生洪涝灾害；清除道路障碍物，清理倒伏的树木，确保道路畅通，交通安全。



政府总理连续发出了3份公告，紧急要求各部委各地方全力以赴应对风暴和风暴过后的洪涝暴雨；在海防市设立了前沿指挥部，由政府副总理陈红河直接领导。军队也出动了近50万名干部战士、超过一万辆各类车辆参与救灾重建工作。



据越南农业与农村发展部堤坝管理和防灾局的初步统计，截至9月8日上午7时，第三号风暴造成9人死亡187人受伤，广宁省25艘船只被淹。多个省市大面积停电，通信中断，3279 间房屋受损， 超过400根电线杆被折断或倒塌，许多商店、工厂、学校的屋顶被大风卷走，道路上无数树木被连根拔起；12.15万公顷水稻和农作物被淹，超过 1000 个水产养殖厂被损坏等。



第三号台风导致12.15万公顷水稻和农作物被淹。图自越通社

据预测，9月9日，受热带低压的影响，北部各省继续遭强降雨袭击，降雨量普遍在100至200毫米，局部可达350毫米。因此，红河三角洲和沿海地区继续严格实施禁海令，全力救助断锚船舶和海上失踪人员，做好死伤人员抚恤慰问工作，确保充足的粮食和清洁的用水，抓紧开展净化环境、防治疫情等工作。与此同时，加强信息宣传，让民众主动掌握情况，加强灾害防范意识，最大限度降低灾害损失。（完）