系列迎新年活动将在越南各民族文化旅游村举行

12月23日，越南各民族文化旅游村管理委员会透露，自2024年12月31日至2025年1月1日，许多迎接2025年活动将在越南各民族文化旅游村举行，向游客推介各民族在新春之际举行的各项礼仪、盛会和风俗习惯。

迎接2025年系列活动将让游客更加了解各民族传统文化和特色，有助于保护和弘扬各民族传统文化价值。此外，加强各民族之间的交流、团结，互相援助，共促发展。

各项活动包括再现迎接2025新年的山区集市将于2024年12月31日至2025年1月1日在北部高山集市空间举行。共设50个展位，推介当地土特产、传统美食。

此外还有“集市色彩”图片展览空间，向游客推介清化山区风土人情的美好形象。

迎接2025新年的山区集市，游客将有机会探索清化省瑶族和傣族传统手工艺如织锦、织布、刺绣围巾和编织业；在北部高山区空间欣赏各民族民歌和舞蹈表演活动。此外游客将有机会了解和参加清化省傣族新米节。这是家人和村民会晤交流，共享娱乐，进一步密切社区团结的机会。

清化省各少数民族“祈求好运仪式”也是推介各民族同胞每逢春节到来的良好习俗。

除了迎接2025年系列活动外，将举行16个民族体验旅游活动，推介做饼粽、民间游戏；在高棉寺庙和占塔举行的求平安、祝福等仪式。（完）