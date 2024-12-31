系列喜迎2025年春节文化艺术活动即将在越南各民族文化旅游村举行

系列喜迎2025年春节文化艺术活动将从2025年1月1日至31日在越南各民族文化旅游村举行。据此，许多具有少数民族独特文化的迎春仪式和习俗将纷纷举行。此次活动旨在帮助游客更多地了解各民族春节庆祝活动的传统文化特色，为弘扬和推广传统文化价值做出贡献。

越南各民族文化旅游村管理委员会称，系列喜迎2025年春节文化艺术活动将吸引来自太原、河内、河江、山罗、和平、顺化、嘉莱、昆嵩、宁顺、得乐、朔庄11个省市的侬族、岱依族、苗族、瑶族、芒族、老挝族、傣族、高棉族等16个民族的100多名同胞前来参加。

其中，“喜迎2025年春节——山区集市”为“”系列喜迎2025年春节文化艺术活动的亮点。除了北方民族同胞歌舞表演活动外，组委会还通过抛绣球、荡秋千、竹竿舞等民间游戏介绍北方各民族的春天气氛。

另外，组委会还举行河内市巴维县瑶族的感恩节展演活动，表达瑶族子孙后代对祖先的感恩和敬仰。

2025年1月份，在越南各民族文化旅游村生活的各民族将进行装点得喜气洋洋，充满了浓厚的年味，为即将到来的新春佳节营造了欢乐、祥和的节日氛围。

另外，富有各民族同胞文化特色的插春幡子仪式是少数民族同胞和游客最期待的活动之一。插春幡子是越南春节的象征、传统文化习俗之一。 越南人通常把土玲、灯笼、弓箭等不同装饰品挂在春幡子上。 到新年正月初七，大家将举办隆重仪式把春幡子卸下来。 对越南人来说，这是带有浓厚的民族特色且拥有数千年历史的美好文化活动。（完）