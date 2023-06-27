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签证有效期延长至90天有助于提高越南国际游客到访量

越南国会日前通过了《〈越南公民出入境法〉和〈旅居越南外国人出入境、过境和居留法〉若干条款修改补充法》（草案）。

越南国会日前通过了《〈越南公民出入境法〉和〈旅居越南外国人出入境、过境和居留法〉若干条款修改补充法》（草案）。

 

据草案内容， 电子签证（e-visa）的有效期将从30天延长至90天。该法还允许越南单方免签国家的公民临时居留时间从15天提升为45天，并按规定签发签证和临时居留延期。这被期待将成为越南旅游业吸引国际游客的重要因素。

 

Golden Smile Travel公司董事长兼总裁、社会旅游研究院代院长阮陈黄方认为，将电子签证有效期上调至90天有助于增加来自国际游客的收入。他说，延长签证有效期后，到访越南的国际游客人数可能增长0.5倍。最值得一提的是，由于居留时间更长，来自国际游客的收入有望与此前相比翻倍。

 

阮陈黄方还认为，除了延长签证有效期的时间外，还需要进一步简化各种入境手续，为游客到越南旅游创造便利条件。

 

Vietland旅游公司副经理杜文识表示，电子签证有效期的延长将有助于吸引更多的国际游客，并提高旅游企业的营业收入。

 

此外，国际游客也会有更多的时间在越南观光旅游，探索越南各地美景和传统文化，而不用紧急办理签证延期手续。

 

“越南有许多胜地美景，游客需要花费很多时间才能参观完所有美景。游客居留时间更长，旅游收入会更大，加上国际游客的支出水平也很高” 杜文识说。（完）

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