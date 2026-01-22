第80-NQ/TW号决议：明确让文化真正成为国家快速可持续发展的坚实基础

越共第十三届中央委员会关于提交越共十四大文件草案报告中明确指出， “文化与人民：社会的精神基础，国家发展的内生力量、资源和动力”。这为指明新阶段越南文化发展方向夯实重要基础，同时要求推动思想理念、工作方式和实施机制深入变革，从而最大限度发挥越南文化与人民力量。



文化——内生力量与发展支柱



越南国会文化与教育委员会专职委员裴怀山认为，这一内容明确指出，可持续发展首先必须依靠人民与文化，从而构建符合时代要求的国家价值体系、文化价值体系和越南人行为规范。



越南国会文化与教育委员会专职委员裴怀山。图自越通社

据裴怀山分析，当今文化已不再只是记忆或本色，而已成为一种战略性资产。在国际形势动荡不安的背景下，文化正是塑造长期竞争力、构建社会价值体系、培养人民良好品格——一切发展进程主体的关键所在。将文化确立为与经济、政治、环境并列的四大支柱之一，充分体现了党的战略眼光。文化不再是消耗社会福利预算的“辅助”活动，而已成为整体性的“调节系统”，凝聚社会共识、巩固社会信任。尤其重要的是，文化助力推动经济向纵深发展，使国家在全球化冲击下保持稳定。



裴怀山强调，一个大的经济体若缺乏坚实的文化基础，极易陷入“过热增长”、缺乏特色的状态。相反，当文化被置于引领位置时，它将照亮民族前行之路，塑造国家在国际舞台上的良好形象，助力越南在全球竞争中确立自身地位。



海防市民间文化协会主席阮廷整。图自越通社

将越南人价值体系置于核心位置



从民间文化研究的视角来看，海防市民间文化协会主席阮廷整认为，政治局第80-NQ/TW号决议不仅是一份具有战略引领意义的重要文件，更是一份通过文化力量激发民族渴望的动员令。



越共十四大开幕式上的报告将文化确立为国家发展的基础性支柱。为实现未来阶段国家发展目标，文件明确提出五大指导性观点，其中第二个观点强调，“以经济社会发展和环境保护为中心，党建为关键，以文化和人文发展为基础，以加强国防安全，强化外交工作，深度融入国际社会为重要且常规任务”。





阮廷整认为，文化虽属精神生活范畴和社会上层建筑，但对经济社会发展和国家政治建设具有极其重要的影响力。这是因为，文化是越南人民和民族在数千年历史进程中不断创造、积淀并取其精华而成的价值结晶。



为实现越共十四大关于文化发展的目标，阮廷整建议，国家应着力保护、传承和弘扬民族传统文化价值，将具有价值的文化遗产转化为资产，为推动各地方经济社会发展作出贡献等。（完）