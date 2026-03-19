第80号决议：陈锦秀同志主持召开越南文化发展指导委员会首次会议

3月19日上午，越共中央政治局委员、书记处常务书记、越南文化发展中央指导委员会主任陈锦秀在越共中央驻地主持召开中央越南文化发展工作指导委员会（以下简称“指导委员会”）第一次会议。



2026年1月7日，中央政治局颁布了关于发展越南文化的第80号决议（简称为第80号决议）。2026年2月25日，中央政治局决定成立中央越南文化发展工作指导委员会，其职责是协助中央政治局、书记处全面领导、指导、督促和检查文化发展工作。



在指导委员会首次会议上，各位成员围绕第80号决议实施情况报告、指导委员会工作规程草案、成员分工建议以及指导委员会2026年工作计划等四项内容进行了讨论并提出意见，



陈锦秀在听取各成员意见后发表了总结讲话，强调会议后指导委员会常设机构（文化体育旅游部）要充分吸收意见，加快完善并于今年4月初发布相关文件，并立即开展实施；同时要坚持紧扣80号决议提出的五项指导观点，以最高决心、最有力行动、最高效率推进落实。



陈锦秀要求充分发挥指导委员会各成员的个人作用，广泛吸收科学家、行业专家、文化干部的意见，以及基层的创新精神；同时发挥基层文化设施的作用。



陈锦秀强调，各项解决方案必须务实、有效，避免形式主义，加强协同配合，确保同步推进。指导委员会的工作原则是进行总体指导，并通过各级党组织落实，“指导委员会不代替职能机关履行职责”。



与此同时，要同步推进文化价值体系、国家价值体系、家庭价值体系以及新时代越南人标准的落实；重点发展基础设施，尤其是国家级文化设施体系；建设数字文化基础设施，高效运行国家文化数据基础平台和统一数字平台，确保与国家数据库互联互通；明确实施路线图、资源及责任主体。



在吸收指导委员会成员意见的基础上，陈锦秀要求常设机构完善2026年工作计划，在众多任务中突出重点，紧密跟进中央政治局、书记处及苏林总书记的指示，同时研究补充实施过程中出现的新问题。



各有关机构要主动继续审查第80号决议实施方案及政府行动计划，确保组织实施同步、及时、高效，并对结果和进度负责；对存在的困难和问题，要及时向指导委员会报告，以便指导解决。



关于当前重点任务，陈锦秀建议国会党委牵头，同有关机构及时制定关于文化发展的国会决议草案，提交第十六届国会第一次会议审议，以解决实际困难，出台更具突破性的机制政策，吸引和动员各类资源投入文化发展。他指出：“基础和动力必须先行，确保第80号决议能尽早落地见效。”



政府党委要指导并督促各机构按进度落实2026年重点任务；文化体育与旅游部要审查并补充完善到2035年越南文化发展战略，将文化、艺术及创意人才发展内容纳入其中，并明确指导方向。



中央检查委员会要与有关机构协调，按计划开展检查监督工作，对决议落实情况进行总结评估和量化，确保实效。



会议还基本一致通过了工作规程、成员分工以及成立指导委员会工作组等内容。陈锦秀强调，在执行各项任务过程中要明确标准和指标，能够量化评估，并要求尽快完善第80号决议实施情况的监测评估指标体系，确保监督评估真实、透明、高效，并及时发现瓶颈问题，以便在必要时调整政策、战略和计划。（完）