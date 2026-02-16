第80号决议：民族文化特色成为国家软实力

文化是民族的灵魂，是贯穿历史发展的精神纽带，塑造了越南民族的独特身份和强大的精神力量。在不同历史阶段，正是深厚的文化基础培育了民族意志，巩固了大团结，助力国家克服挑战、维护独立主权，并迈入奋发图强的新阶段。



在新的发展阶段，发展的内涵不仅限于经济增长，还包括精神价值、民族特色和人的可持续发展。在此背景下，越共中央政治局颁布的《关于发展越南文化的第80号决议》明确指出，文化必须置于发展的中心位置，既是社会的精神基石，也是国家的重要目标和内生动力。



越南国家文化艺术研究院前代理院长、教授、博士徐氏銮表示，第80号决议的出台具有重要意义，体现了党在认识文化在国家发展中的地位和作用方面实现了战略性转变。决议将文化确立为关键内生资源，用以激发发展渴望、发挥创造力，并塑造新时代越南人民的品格。

实践表明，文化正日益成为越南的重要发展资源和国家软实力，在电影、文化与遗产旅游（如会安、顺化、宁平等地）以及富有民族特色的音乐和表演艺术中表现尤为明显。



文化遗产是国家软实力的重要基础。北宁官贺民歌和西原锣钲文化空间作为典型代表，体现了地方社区的独特身份和人与自然、社会环境之间的紧密联系。北宁官贺民歌于2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录；西原锣钲文化空间于2005年被列入同一名录。这些遗产构成了越南文化的多样性与丰富性。



文化遗产获得联合国教科文组织认可，不仅提升了旅游吸引力，也肯定了文化价值，有助于向世界传播越南形象，并为文化旅游发展和社区可持续生计创造条件。



第80号决议强调以文化为中心的发展理念，将文化视为精神基石、目标和内生动力，为在深度融入世界的进程中巩固民族文化特色、提升国家软实力和推动可持续发展奠定了基础。（完）