第80号决议：文化引领并塑造民族的可持续发展

越共中央政治局在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，于2026年1月7日颁布《关于发展越南文化的第80号决议》（以下简称第80号决议），彰显了党把文化打造成为国家稳固基础、重要内生资源、强大动力和调节体系，推动国家实现快速而可持续发展的坚定政治决心。



多位研究专家指出，与此前相关文件相比，第80号决议最突出的创新在于全面提升文化的作用。文化不仅被视为目标和社会的精神基础，还被明确确立为推动国家快速、可持续发展的“调节体系”。决议强调将文化深度融入政治、经济、国防、安全和对外交往等领域，使文化真正成为国家软实力，并明确提出，对文化的投资就是对可持续发展的投资。



在数字化转型和社交媒体深刻影响社会生活的背景下，第80号决议凸显文化在调节经济增长与社会进步、对外开放与文化认同、市场逻辑与人文关怀、技术发展与道德伦理之间关系中的重要作用，体现了长远而务实的战略思维。



决议提出一项具有突破性的人文举措：统一确定每年11月24日为“越南文化日”，并设为法定带薪节假日。该政策为人民参与文化活动创造条件，有助于增强社区凝聚力和社会文明程度。决议还将家庭、学校和社会中的道德教育与文化行为规范建设置于优先位置。



广宁省安子峰。图自越通社

决议发布后，越南劳动总联合会迅速组织征求意见并获得积极响应。超过8.5万人参与调查，其中逾95%的受访者赞同将11月24日设为“越南文化日”和带薪假日。工会方面表示，这是组织文化体育活动、参观历史文化遗址和弘扬家庭文化价值的良好契机。



在文化产业方面，越共中央理论委员会副主席阮世纪认为，第80号决议的突出重点是发展文化产业。决议明确提出，到2030年文化产业对GDP贡献率达到7%，到2045年文化产业和创意经济对GDP贡献率达到9%，成为可持续发展的重要支柱。



为实现目标，决议提出完善体制机制、推进文化和文化遗产数字化、建设国家文化数据基础设施，应用人工智能、大数据和区块链技术，并推动多中心治理模式，强调通过公私合作（PPP）方式释放文化资源潜力。决议明确聚焦电影、表演艺术、文化旅游、设计、时尚、传统手工艺、电子游戏以及数字内容等重点领域，着力打造具有国际影响力的文化产业集团和创意产业集群。



第80号决议标志着文化从单纯财政支出领域向创造物质财富产业的转变，为提升国家综合实力和顺应数字经济发展趋势提供了重要制度支撑。（完）