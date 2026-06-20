第80号决议：打造高质量文化艺术人才队伍的重要动力

越南军事文化艺术大学副校长、人民艺术家阮春北上校在接受媒体采访时表示，第80号决议体现了越共中央政治局对国家文化艺术事业发展的战略眼光和长远规划。决议明确提出到2045年的发展目标、任务和解决方案，将文化产业和创意经济打造成为国家可持续发展的支柱产业之一，力争对国内生产总值（GDP）的贡献率达到约9%。



阮春北认为，该决议不仅为文化艺术事业发展指明方向，也将对文化艺术教育培训工作产生深远影响。特别是在完善政策机制、提高文化艺术教育工作者待遇等方面，决议将为教师、管理人员以及学生和艺术从业者创造更加有利的发展环境。



他指出，第80号决议强调让普通教育阶段学生尽早接触文化艺术，并将艺术教育视为促进人格全面发展的重要基础。这一主张有助于从基础教育阶段发现和培养艺术人才，为艺术院校建立更加稳定和优质的生源体系创造条件，从而推动人才培养朝着系统化、专业化和长期化方向发展。



阮春北表示，决议提出将文化产业发展战略贯穿于教育培训、社会传播以及国内外和数字空间推广全过程，这一发展思路符合当前数字时代的发展趋势。未来，艺术人才不仅可以进入专业机构工作，也能够通过独立创作、团队合作以及科技手段，将越南文化产品推广至更广泛的受众群体，为青年艺术人才开辟更加多元的发展空间。



他认为，对于包括越南军事文化艺术大学在内的众多文化艺术人才培养机构而言，第80号决议具有里程碑意义。长期以来，艺术人才培养面临人才发现、招生和培养等诸多困难，而决议提出的相关政策和措施有望帮助解决这些瓶颈问题。



党的新主张为艺术家，特别是青年艺术家创造了有利条件，激励他们大胆创新，将越南文化艺术产品传播到国际舞台。（图：Vietnam+特约记者摄）

阮春北介绍，过去学校每年都需要组织工作组深入偏远地区、山区和少数民族聚居区发掘艺术人才，工作难度较大。随着决议提出“100%学生参与艺术和文化遗产教育活动”的目标逐步落实，基础教育体系将成为发现和培养艺术人才的重要渠道，有助于提高招生质量和人才储备水平。



与此同时，随着文化产业国际化和数字化进程加快，未来学生除了进入专业艺术机构外，还能够以独立艺术家或创新团队成员身份，通过数字技术传播文化艺术价值，从而获得更加广阔的发展机会。



就推动第80号决议落地实施，阮春北建议有关部门制定具体、系统和同步的实施方案，建立艺术教育专项财政支持机制。同时，文化体育与旅游部和教育培训部应加强协调合作，建立文化艺术人才数据库，为艺术院校开展人才选拔和长期培养提供支持。



此外，他还建议进一步完善数字空间版权保护机制，构建文化、艺术与科技深度融合的创新生态系统，为艺术家特别是青年艺术家创造更加有利的创作和传播环境。



阮春北表示，相信在前瞻性战略和切实可行措施的推动下，第80号决议将为越南文化艺术事业发展注入强劲动力，使文化真正成为国家发展的重要软实力，并为国家建设和保卫事业作出积极贡献。（完）