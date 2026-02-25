第80号决议：在新时代充分发挥越南文化和人文价值与力量

2月25日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决作了有关“政治局2026年1月7日关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的核心重点内容”的专题报告。

文化、人文是基础



第80号决议明确指出：“新时代国家发展的要求需要有突破性、战略性、同步性的主张和决策，以克服局限和不足，主动把握时机，战胜挑战，推动文化发展等，肯定越南文化的地位和规模，使之与社会主义定向发达国家的地位相称。”



决议确定了从现在到2030年及至2045年愿景发展文化的指导观点、目标、任务和措施。据此，文化不仅是“精神基础”，更要成为发展的坚实基础。决议指出：“各级党委、党组织、干部、党员和人民要全面、深刻、充分地领会和认识文化在国家发展中的基础作用、重要内生力量。”



决议要求："文化必须渗透到各项长期规划和高质量规划、计划、提案、项目中，确保与突破性的经济发展、教育、科技、数字化转型政策同步、相互支撑。第80-NQ/TW号决议首次提出了文化的两个新范畴：文化是“支柱”和“调节器”，服务于国家快速和可持续发展。



决议中文化发展观点和路线的突出特点正是“发展科技、改革创新、数字化转型，为文化发展创造新空间、新动力”，确认“在文化领域应用科技、数字化转型是三个突破领域之一”。



决议将文化置于与政治、经济、社会"同等"的高度；体现了新视野，指出了文化在"国家定位"中的质量和地位。同时提出了“构建文化安全态势”的任务，坚决处理社交网络上的不良、反文化信息和假新闻，构建抵御外来文化复杂影响和偏离标准的“抗体”素质。



关于目标和核心任务的新视野

中央宣教与民运部部长郑文决在贯彻落实第79-NQ/TW号和第80-NQ/TW号决议全国会议上作了有关“政治局2026年1月7日关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的核心重点内容”的专题报告。图自越通社

培养人始终是中心、核心问题和最高目标。决议强调了“为完善新时期社会主义人格而发展文化，以及培养新人来发展文化”的辩证关系。为了培养和提升新时期越南人的人格，决议要求同步部署文化价值体系、国家价值体系、家庭价值体系以及越南人行为规范。



在国际融合任务中确定突破性思维，是在所有政治、经济、文化、社会、国防、安全领域，以最高、最有效的程度将文化融入全部对外活动。决议要求和谐、辩证地处理“文化的内在关系”，特别注重传统文化与现代文化、民族性与国际性、保护与发展之间的特殊关系。



全面落实、高效实现决议中提出的渴望、目标和各项任务，我们定能打造出现代、先进、富有民族特色的越南文化的新地位和新规模，为国家快速和可持续发展做出直接贡献。新的挑战要求越南全党、全民、全军以钢铁般的决心、同心协力和不懈行动。（完）