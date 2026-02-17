第80号决议明确文化引领作用：推动越南文化成为国家发展支柱

越南文化如同源远流长的精神血脉，滋养着民族的灵魂、智慧与本领。从民间歌谣、传统节庆到被世界认可的物质和非物质文化遗产，文化始终是越南社会的重要精神根基。

在深度融入世界、推进数字化转型并参与全球竞争的新阶段，文化作为国家软实力的作用更加凸显。越共中央政治局发布的关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议提出，文化不仅是基础，更必须成为引领民族未来的力量。

决议在认识上实现重要转变，明确文化发展和人的发展既是目标，也是动力和调节系统，要求文化走在前面，在各项发展决策中发挥引领作用。实践表明，不少地方依托文化软实力塑造了持久的影响力与吸引力。例如，北宁官贺民歌在当代生活中得到有效保护与传播，顺化古都遗迹群和顺化宫廷雅乐与节庆、文化旅游相结合，逐步形成具有国际影响力的文化品牌。越南美食如河粉、烤肉米线、夏卷、碎米饭和咖啡，也日益成为传播国家形象的重要文化载体。

第80号决议强调，文化必须与经济、政治、社会并列，成为国家发展的重要支柱。这不仅包括保护遗产和发展文学艺术，还涵盖推动越南人全面发展，建设健康的家庭、学校、社会和数字文化环境，培育文化产业和创意经济。

在现代化和全球化背景下，如何在传承中创新成为突出课题。决议要求妥善处理传统与现代、民族与国际、保护与发展的关系，推动文化在当代生活中“活起来”。传统手工艺村和“一乡一品”（OCOP）产品的发展，体现了在传承基础上不断创新的实践路径。

从剧（Tuồng）是越南具有悠久历史的传统戏剧艺术。图自越通社

决议将人置于文化发展的中心，强调建设国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系以及越南人的道德标准，凝聚爱国传统、仁爱情怀、重义守信与创新精神、责任意识和奋发向上的意志。

中央理论委员会副主席阮世纪指出，第80号决议再次强调胡志明主席在1946年第一届全国文化会议上提出的思想——“文化照亮民族前进的道路”，并明确越南文化是滋养民族智慧、灵魂、气节和本领的重要内生资源。

在经济层面，决议提出大力发展文化产业，将其培育为新的增长动力，目标是到2030年文化产业对GDP贡献约7%，到2045年约9%。电影、音乐、美术、设计、时尚、文化旅游、电子游戏和数字内容等领域被视为重点方向，同时强调完善体制、培养人力资源、吸引企业参与并确保文化活动的社会责任和人文导向。

在国际层面，文化被视为连接各民族的“共同语言”。第80号决议提出提升国家软实力，通过设立海外越南文化中心、加强文化外交、推广联合国教科文组织列名遗产以及出口承载文化内涵的产品，提升越南的国际形象。

在第80号决议指引下，越南文化被定位为既是历史记忆，也是塑造未来的重要力量，为国家实现快速、可持续发展和深度融入国际社会提供内生动力。（完）